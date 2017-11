Lokalpolitiker fra Syddjurs efterforskes efter sex-events

En lokalpolitiker fra Syddjurs Kommune efterforskes ifølge Aarhus Stiftstidende af Østjyllands Politi, efter han har deltaget i arrangementer, hvor deltagere kan købe sig til gruppesex.

Det står ikke klart præcis, hvad politikeren, der hedder Per Zeidler og er formand for kommunens familieudvalg, efterforskes for.

Ifølge avisen har han mindst to gange på 14 dage bragt kvinder til og fra arrangementerne med gruppesex.

Arrangementerne skal være foregået i et forsamlingshus cirka ti kilometer sydvest for Vejle. Her kan man ifølge en annonce på internetsiden Annoncelight.dk for 2400 kroner købe sig adgang til arrangementet, skriver Aarhus Stiftstidende.

Avisens journalister skriver, at Per Zeidler er gået glip af et byrådsmøde 25. oktober, fordi han deltog i et lignende arrangement.

Hvis Per Ziedler er arrangør af arrangementerne og har et økonomisk mellemværende med betalende kunder og de kvinder, der deltager, risikerer han ifølge avisen en sag om rufferi. Det kan give op til fire års fængsel.

/ritzau/