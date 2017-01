AALBORG: Den tidligere formand for Liberal Alliance i Aalborg - Carsten Kristensen fra Hals - skifter til partiet Venstre.

Skiftet sker efter godt seks år som medlem at Liberal Alliance - men ifølge Carsten Kristensen er partiskiftet sker helt uden dramatik.

- Venstre ligger ikke langt fra Liberal Alliance politik, men er meget bedre forankret lokalt, og det, at der er en lokalbestyrelse i den gamle Hals Kommune som jeg kan arbejde sammen med, har haft stor betydning for mit valg, udtaler Carsten Kristensen i en pressemeddelelse.

- Mit fokus er meget på lokalpolitik, og især områderne udenfor Aalborg midtby har min store interesse, og jeg vil bruge mine kræfter og min fritid blandt andet på at kæmpe for de samfund, som de fleste andre politikere i Aalborg byråd ikke bruger deres kræfter på.

I pressemeddelelsen skriver Carsten Kristensen videre, at "væksten i Aalborg er stor, og der bliver brugt rigtigt mange kræfter og penge på Aalborg by og nærmeste opland. Man bør tænke hele kommunen med, når man fremover planlægger vækstområder og bruge tid på at fortælle om nogle af de andre fantastiske områder vi har i Aalborg kommune. For eksempel i Hals, hvor man har et af de største sommerhusområder i Danmark og har en stor by med masser af potentiale, fjord og hav og en turisme i fremgang. Altså et rigtigt godt område, hvor man kan bo, arbejde eller slå sig ned som iværksætter eller åbne sin egen butik. Der findes masser af den slags områder i kommunen og det er bare med at tænke ud af byen engang imellem og der mangler vi politikere med andre visioner".

I sammen ombæring fastslår Carsten Kristensen, at han stiller op som kandidat for Venstre ved næste byrådsvalg.