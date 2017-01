Aggerbo med øje for kysten

Efter fundet af liget blev et større område afspærret og undersøgt, og et stort antal betjente var på stedet.

Alligevel vil liget blive obduceret onsdag for at få slået dødsårsagen helt fast.

- Der er formentlig tale om en ulykke, hvor manden har tændt et bål, og så er der gået ild i hans tøj, siger Henrik Suhr.

- Der er tale om en mand, og vi er i færd med at underrette de pårørende, siger han.

Mandag eftermiddag er det lykkedes politiet at identificere den afdøde person, oplyser pressekoordinator Henrik Suhr.

LANGERØD: En lokomotivfører fandt tidligt mandag et forkullet lig ved et trinbræt på lokalbanen i Langerød.

