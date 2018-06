Lokoførere afblæser mulig konflikt med ja til overenskomst

Med et flertal på 77 procent har lokomotivførerne på landets lokalbaner stemt ja til deres nye overenskomst.

Dermed er den varslede konflikt, der fra den 30. juni kunne have lammet togtrafikken på en række baner i Nordjylland og på Sjælland, Lolland samt Falster afblæst.

Det skriver avisen.dk.

Formanden for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, glæder sig over, at forliget, der omfatter 343 ansatte ved de lokale baner, nu er endeligt på plads.

Stemmeprocenten nåede op på 74 procent.

- Nu skal vi have resultatet til at leve ude i virksomhederne, siger Henrik Horup til avisen.dk.

Afstemningen sætter et endeligt punktum for vinterens og forårets langstrakte forhandlinger om nye overenskomster.

I første omgang stemte et flertal på 85 procent af Jernbaneforbundets medlemmer nej til den aftale, der blev indgået med Kommunernes Landsforening (KL) under forhandlinger i Forligsinstitutionen. Det skete i protest mod, at det ikke var lykkedes at få nye pauseregler på plads.

Det var det eneste område i den offentlige sektor, hvor den nye overenskomst ikke blev vedtaget. Ifølge Jernbaneforbundet mente arbejdsgiverne til at begynde med, at det ville blive for dyrt at ændre pausereglerne.

Siden førte nye forhandlinger til et forlig, som betyder, at dagens hovedpause ikke længere kan placeres i begyndelsen eller i slutningen af en vagt, som lokomotivførerne var utilfredse med.

Den nærmere placering af pauserne skal lokale tillidsfolk som noget nyt være med til at tilrettelægge.

Henrik Horup betragter det som et gennembrud, at pausereglerne bliver ændret. Han kvitterer samtidig for, at 74 procent af de stemmeberettigede deltog i afstemningen.

- Det var nemt nok at få medlemmerne til at stemme nej, da vi anbefalede det i første omgang. Siden skulle vi omvende dem 100 procent og få dem til at stemme ja.

- Vi vidste godt, at de gerne ville have haft mere, og nogle troede, at vi kunne forhandle hele overenskomsten igen - også økonomien - men sådan var det ikke, siger Henrik Horup til avisen.dk.

/ritzau/