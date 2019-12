Lommetyve på spil i Hobro og Mariager

MARIAGERFJORD:En 72-årig kvinde fra Skørping-området fik tirsdag kl. 12.30 stjålet sin pung fra jakkelommen, mens hun var på indkøb i Lidl på Hostrupvej i Hobro.

Næsten samtidig, kl. 12.15-12.30, blev en 84-årig kvinde udsat for et lignende lommetyveri, da hun fik stjålet sin pung fra en taske under en indkøbstur i Rema 1000 på Gl. Hobrovej i Mariager.