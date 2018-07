Londons borgmester kalder Trumps beskyldninger for uhyrlige

Londons borgmester, Sadiq Khan, kalder det er uhyrligt, at præsident Donald Trump siger, at tiltagende kriminalitet i den britiske hovedstad skyldes indvandring.

Udtalelsen fra Khan kommer, efter at Trump har kritiseret borgmesteren for at have været dårlig til at bekæmpe kriminalitet og militante angreb.

- Selve tanken, om at man kan give indvandring fra Afrika skylden, er uhyrlig, og vi bør sige ham det rent ud, når han selv gør det, siger Khan til BBC fredag.

Trump kritiserede Londons borgmester for at have gjort "et meget dårligt job i forhold til terrorisme", og han sagde, at "kriminalitet bliver bragt ind i byen".

I et interview med The Sun siger den amerikanske præsident, at premierminister Theresa Mays brexitplan vil "dræbe" udsigterne til en handelsaftale med USA.

- Planen vil helt sikkert påvirke handlen med USA i en negativ retning, siger han.

Kritikken fra Trump kommer, efter at den britiske regering torsdag fremlagde over 104 sider med sine ønsker til fremtidens forhold til EU.

Den samlede hvidbog gør det klart, at briterne på en række punkter håber på et nært forhold til EU, når brexit er en realitet.

Trump, der gav interviewet til The Sun inden han forlod Bruxelles torsdag, siger også, at Europa "mister sin kultur på grund af indvandring".

Han siger videre, at han ikke føler sig velkommen i London på grund af protestaktioner, der blandt andet omfatter en gigantisk Trump-ballon over parlamentet fredag. Ballonen viser Trump som en vred baby med ble.

Mens Trump kritiserer den nuværende London-borgmester, så roser han byens tidligere borgmester Boris Johnson. Han vil ifølge Trump blive en fremragende premierminister.

Johnson er netop trådt tilbage som udenrigsminister i protest mod den siddende premierminister, Theresa May.

