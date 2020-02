Offer for angreb i London er i livsfare - mistænkt dræbt

LONDON:En person er i livsfare og indlagt på et hospital i London, efter at en mand stak folk ned på en gade i området Streatham, der ligger i det sydlige London.

Manden blev skudt og dræbt af politiet, efter at han havde stukket to mennesker ned. Han havde en genstand fastspændt til kroppen, som viste sig at være en attrap, meddeler politiet i den britiske hovedstad.

Politiet oplyser ikke, hvilken type genstand der er tale om.

- Hændelsen blev hurtigt erklæret en terrorhændelse, og vi mener, at den er islamistisk relateret, siger vicepolitidirektør Lucy D'Orsi i en udtalelse, som politiet har lagt på Twitter.

Antiterrorenheden ved Londons politi har nu overtaget efterforskningen, lyder det i meddelelsen.

I alt er tre mennesker såret ved angrebet, der fandt sted søndag eftermiddag.

En mand og en kvinde blev stukket ned af den nu dræbte gerningsmand. Manden er i livsfare, mens kvindens sår ikke er livstruende, meddeler politiet.

En anden kvinde blev lettere såret af et glasskår, i forbindelse med at politiet løsnede skud.

Gerningsmanden var for nylig blevet løsladt efter at have siddet i fængsel for at have overtrådt terrorlovgivningen, rapporterer tv-stationen BBC uden at angive en kilde til oplysningen. Han var under aktiv politiovervågning, da angrebet fandt sted søndag.

Ifølge en anden tv-station, Sky News, var manden tidligere dømt for besiddelse af ekstremistisk materiale. Sky News skriver ligeledes, at han var overvåget af britisk politi.

De nærmere omstændigheder ved angrebet er stadig ved at blive undersøgt.

I en udtalelse på Twitter skrev Londons ambulancetjeneste tidligere søndag:

- Vi modtog klokken 13.58 i dag meldinger om en hændelse ved Streathams hovedvej. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige beredskabstjenester og behandler et antal patienter ved gerningsstedet.

En 19-årig studerende har fortalt til Sky News, at han så en mand med en machete i hånden og metalfarvede beholdere på brystet. Manden blev jagtet af to personer, som han formoder, var civilklædte politifolk.

- Så blev manden skudt. Jeg tror, at jeg hørte tre skud, men jeg kan ikke helt huske det, fortæller det 19-årige øjenvidne.

Tilbage i november skød og dræbte politiet en anden mand i London.

Han var iført en falsk selvmordsvest og stak to personer ihjel og sårede yderligere tre, inden han blev overmandet af tilstedeværende. Det blev af myndighederne kaldt for et terrorangreb, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På Twitter takker premierminister Boris Johnson politi og redningsmandskab for indsatsen søndag.

- Mine tanker er hos de sårede og alle, der er berørt, skriver han.

/ritzau/