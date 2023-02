Lonni trodser krise og moderniserer sin købmandsbutik

- Det er hårde tider for de små købmænd i yderområderne, men vi er nødt til at se fremad og tage fremtiden i vores egne hænder. Der er ingen, der gør det for os, mener Lonni Larsen, der ejer Spar-butikken i Kaas og også driver en ”Min Købmand” i Moseby.

Det er baggrunden for, at hun i den kommende uge går mod strømmen og tager fat på en gennemgribende renovering af den centralt beliggende købmandsbutik i Kaas. Resultatet skal blive en meget mere indbydende butik med god plads til det allervigtigste - kunderne.

- Vi har selvfølgelig også mærket de høje energipriser, så vi starter med at skifte grøntkøleren ud med en moderne af slagsen. Med glaslåger til at holde temperaturen, men også med tre gange så meget plads til frugt og grønt, fortæller Lonni Larsen.

Hele indretningen laves om

- Herefter er det planen, at vi ændrer hele indretningen af butikken, så hylderækkerne kommer til at gå langs synsfeltet ned igennem butikken. Det gør butikken meget mere indbydende, og den kommer til at virke lysere, men for en sikkerheds skyld giver vi nu også lokalet en gang maling og gør hele indretningen meget mere moderne.

- Det er jo et stort lokale, vi har - 600 kvadratmeter. Med den ny indretning får vi udnyttet pladsen meget bedre, og det giver mere plads til kunderne. Jeg er sikker på, at de bliver glade for den ny indretning, og jeg er sikker på, at det styrker vores position i lokalområdet. Befolkningen har brug for en god butik med alle varer lige om hjørnet.

- Vi har åbent under hele ombygningen, så kunderne behøver ikke at frygte at gå forgæves, siger Lonni Larsen, der dog ikke vil sætte et endeligt tidspunkt på den færdige ombygning.

- Du ved jo, hvordan det går, når man først går i gang, siger købmanden, der har døjet med rygter om, at butikken måske lukker.

Rygter om lukning

- Snakken går jo, så da bygningen, som butikken ligger i, for nogen tid siden blev sat til salg, var der straks rygter om, at vi skulle lukke. Det passer selvfølgelig ikke – og med den kommende ombygning håber jeg, at alle rygterne er manet i jorden.

Lonni Larsen overtog butikken i Kaas sidste år i august. Hun havde i forvejen i en årrække drevet Min Købmand i Moseby og så en mulighed for at udvikle de to butikker tæt på hinanden sammen.

- Det giver synergi på indkøbssiden og med personale, som kan være begge steder, forklarer Lonni Larsen.

- Desuden så jeg muligheder for at lave nogle spændende ting her i Kaas, fordi det er en større butik – og det er det, vi nu går i gang med at realisere.

