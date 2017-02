SKAGEN: "Der er etableret en ny losseplads i Skagen by."

Læs også: Ejeren orker ikke mere

Sådan skrev Kaj Lysgaard forleden til Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (S) og spurgte, om "lossepladsen" virkelig er godkendt af byrådet.

Lysgaards sarkastiske henvendelse handler om kasernegrunden - den store grund på hjørnet af Jens Winthers Vej og Skarpæsvej.

Bag hegnet, der mange steder er væltet, flyder det med affald, og løst papir blæser rundt med vinden. Et sted står der gamle møbler, et andet sted ligger tomme flasker mellem byggeskrot og køkkenaffald.

Midt i det hele står et halvfærdigt spøgelseshus under resterne af et ødelagt undertag.

En god handel

Smilene var ellers brede og forventningerne tårnhøje, da borgmester Hans Rex (V) for 11 år siden bekendtgjorde, at Skagen Kommune havde udvalgt det projekt, som skulle udfylde tomrummet efter den nedlagte kaserne: et ferie- og hotelcenter med wellness, som ville give byen over 50 nye arbejdspladser.

Flere projektmagere havde indsendt købstilbud, men kommunen ville ikke bare sælge til højstbydende. Projekterne blev vurderet ud fra arkitektonisk udformning, beskæftigelsesvirkning og bebyggelsesplan

Nå ja - det var heller ikke så ringe, at manden bag vinderprojektet, entreprenøren Bill Nielsen, Aalborg, ville give 24 mio. kr. for grunden, som kommunen havde købt for en slik af Forsvarets Bygningstjeneste året før.

Siden er smilene stivnet og forventningerne skruet ned.

Nu er håbet blot, at kasernegrunden ved villakvarteret få hundrede meter fra Skagen Kunstmuseum og Anna og Michael Anchers hus ikke får permanent karakter af losseplads.

Deltidsskagboen Kaj Lysgaard ejer huset på Jens Winthers Vej 27, som ligger klos op ad kasernegrunden.

Han har i flere år været frontkæmper for at få kommunen til at påtage sig ansvar for området.

Han synes, det er uværdigt, at skidtet bare får lov at flyde i en "kulturby" som Skagen.

Han står ikke alene. Da han for nogle dage siden var i Skagen, blev han kontaktet af flere skagboer, som var kede af og uforstående over for, at kommunen og byrådet ikke handler.

Kommune savner hjemmel

Centerchef Boie Frederiksen, Frederikshavn Kommune, oplyser, at kommunen i januar havde møde med ejeren, som lovede at rydde op. Det er bare ikke sket.

- Siden har vi ikke kunnet komme i kontakt med ham, oplyser centerchefen.

Derfor er kommunen i et dilemma.

- Vi har ikke hjemmel til at gå ind en på byggeplads for at foretage oprydning, siger Boie Frederikshavn.

Og der er tale om en byggeplads, for ejeren har byggetilladelse og et påbegyndt byggeri. At der ikke har været håndværkere på stedet i årevis er uden betydning.

Hjemmel eller ej - hvis ejeren ikke selv gør noget, så vil kommunen alligevel foranstalte oprydning

- Fordi situationen er uholdbar, fastslår Boie Frederiksen.

Oprydningen vil så ske under henvisning til hygiejnehensyn.

Han vil ikke sætte dato på, hvornår en kommunal oprydning iværksættes.