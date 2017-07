Lottomillioner ramte kanten af Nordjylland

KLEJTRUP: En heldig spiller, der har købt sin kupon i Dagli’brugsen Klejtrup på Skårupvej i Klejtrup vest for Hobro løb med den store gevinst på 10,8 millioner kroner. Da gevinsten er over 1,5 millioner kroner vil spilleren blive tilbudt millionærrådgivning af Danske Spil.

Hver uge er der mere end 100.000 vindere af Lotto, og Lotto garanterer også mindst to millionærer hver uge. Lørdag aften var ingen undtagelse. Foruden førstepræmiepuljen var der nemlig to heldige danskere, der først ikke havde gevinst på deres kupon, men siden er blevet udtrukket på Millionærgarantien, så de hver har vundet en million kroner.

Tidligere var det sådan, at man skulle have en gevinst på sin kupon, for at blive udtrukket på Millionærgarantien, men det er nu blevet lavet om, så alle spillede rækker er med i lodtrækningen om 1 million kroner.

To andre danskere blev millionærer i den forgangne uge. De to fik hver knap to millioner kroner for en andenpræmie i Eurojackpot.