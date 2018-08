Louis Nielsen med solidt overskud

AALBORG: Der er fortsat gode penge at tjene på billige briller og kontaktlinser. I hvert fald stod Louis Nielsen A/S efter det seneste regnskabsår, der sluttede med udgangen af februar, tilbage med 59 millioner kroner i overskud efter skat.

Det er seks procent mindre end i det forrige regnskabsår. Faldet kommer, selvom salget af briller og kontaktlinser i samme periode er vokset med næsten seks procent til 991 millioner kroner. Louis Nielsen-koncernens driftsresultat er nemlig faldet, samtidig med at indtægterne er vokset.

Egenkapitalen i koncernen er efter det seneste regnskabsår på 355 millioner kroner.

Det er mindre end ved regnskabsårets start, selvom overskuddet sidste år altså lød på 59 millioner kroner, som kunne være blevet lagt til egenkapitalen.

Når det ikke er sket, så skyldes det, at der er blevet udbetalt et udbytte på i alt næsten 67 millioner kroner - altså mere end årets overskud - i de mange anpartsselskaber, hvor Louis Nielsen driver sine butikker sammen med lokale partnere. Derfor er egenkapitalen faldet hen over det seneste regnskabsår.

Startede som et prisoprør

Louis Nielsen-kæden har i de seneste fem regnskabsår givet et samlet overskud efter skat på 287 millioner kroner. Egenkapitalen er i samme periode vokset fra 301 millioner kroner til 355 millioner kroner.

Louis Nielsen er stiftet i Aalborg af Louis Nielsen, der i 1978 som noget nyt begyndte at sælge kontaktlinser på abonnement.

I 1988 udvidede han sit varesortiment med briller. Fra 1994 begyndte han at sælge briller til priser under konkurrenternes fra butikken på Boulevarden i Aalborg. Brillepriserne var så attraktive, at kunderne strømmede til fra hele landet transporteret i busser.

I 1996 åbnede Louis Nielsen den første butik uden for Aalborg, i Aarhus. I hurtigt tempo kom der i de følgende år flere Louis Nielsen-butikker til over hele landet.

Købt af Specsavers

I 2005 rådede Louis Nielsen over 35 butikker på landsplan og blev købt af engelske Specsavers.

Specsavers er ejet af ægteparret Mary og Douglas Perkins og er én af verdens tre største optikerkæder. Kæden havde i regnskabsåret 2017/2018 en omsætning på over 22 milliarder kroner.

I dag er der 75 Louis Nielsen-butikker i Danmark. De drives efter en model, hvorefter en lokal partner står i spidsen for butikken, som han eller hun ejer sammen med Louis Nielsen gennem et anpartsselskab oprettet til formålet.

Louis Nielsens ejerandel i butiksselskaberne varierer, men er altid på over 50 procent, så kontrollen ligger i sidste instans altid hos Louis Nielsen.

Hovedkontoret ligger i Aalborg, hvor det hele begyndte. Her arbejder 60 ansatte med marketing, indkøb og logistik, kundeservice, personaleudvikling, it, økonomi og forretningsudvikling for alle Louis Nielsen-butikker i Danmark.

Louis Nielsen langer omkring 400.000 briller og 60 millioner kontaktlinser over disken i løbe af et år.