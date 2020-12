Lov vedtaget: Arne kan nu få sin tidlige pension

KØBENHAVN:Retten til tidlig pension for nedslidte - bedre kendt som Arne-pensionen - er mandag vedtaget i Folketingssalen.

Regeringen indgik aftalen om lovforslaget med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti 10. oktober, og nu er loven vedtaget.

Aftalen træder i kraft i 2021, så de første personer kan gå tidligere på pension i januar 2022.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil 41.000 lønmodtagere i 2022 få ret til tidligere pension.

- For første gang i mange år udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder.

- Når vi generelt beder danskerne om at arbejde længere, så skal der tages hensyn til, at nogle arbejdsliv er mere slidende end andre, og at nogle begynder tidligere på arbejdsmarkedet end andre, siger han.

Han påpeger, at 80 procent af de, der får retten, er ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, metalarbejdere eller Sosu-assistenter.

Ordningen er målrettet de personer, der er startet tidligt med at arbejde, og som har haft et langt og ofte fysisk hårdt arbejdsliv.

For at omfatte den gruppe mennesker vil ordningen blive baseret på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet seks år før pensionsalderen, fremgår det af lovforslaget.

Ifølge beskæftigelsesministeren skal Arne-pensionen gennem en evaluering i 2030. Her vil fokus være på arbejdsmarkedets udvikling, men også hvor store danskernes pensionsopsparinger er.

- Vi vil se på, hvilke og hvordan kriterierne for retten til tidlig pension skal ændres.

- Der sker mange ting på arbejdsmarkedet eksempelvis med arbejdsmiljøet. Det kan have indflydelse på de kriterier, der er lavet, siger Peter Hummelgaard.

Efter vedtagelsen af lovforslaget lykønsker Mette Frederiksen (S) på Facebook de danskere, der har været længst på arbejdsmarkedet.

- Kæmpe tillykke til Arne. Og de mange danskere, der har været flest år på arbejdsmarkedet.

- I dag trykkede et flertal i Folketinget på den grønne knap: Ret til tidlig pension er nu vedtaget. Flere sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. I dag er har vi vist, at det kunne det godt. Tak til Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, skriver hun.

Statsministeren har vedhæftet et billede af sig selv og Arne på Facebook-opslaget.

Arne Juhl, der er byggeriarbejder, blev under valgkampen i 2019 ansigtet på regeringens planer om tidligere tilbagetrækning, heraf navnet på ordningen om tidligere pension.

Da nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) lancerede forslaget for knap to år siden, var der ikke meget tro på idéen fra de politiske omgivelser.

Daværende statsminister Lars Løkke (V) kaldte forslaget for det største blufnummer i dansk politik.

