Lovændring skal redde italiensk muskelhund fra dødsdom

DANMARK: Et flertal i Folketinget vil ændre hundeloven, så det bliver muligt for udenlandske ejere af ulovlige muskelhunde at føre dem ud af landet i stedet for at få dem aflivet.

Forslaget til lovændringen førstebehandles tirsdag i Folketinget.

Det kommer fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der ser et behov for en opblødning.

- Vi skal have sat en stopper for, at ulovlige udenlandske hunde automatisk skal aflives, hvis ejeren uforvarende er kommet til at tage hunden med til Danmark. I stedet skal der være en mulighed for, at ejeren kan tage hunden med sig ud af landet, siger han.

Ministerens melding kommer efter en sag, hvor en ung italiensk mand, Giuseppe Perna, i foråret indførte sin hund af den forbudte race dogo argentino via Københavns Lufthavn.

Hunden fik lov at passere, selv om hunderacen fremgik af dens pas.

Det var derfor en noget uforstående Giuseppe Perna, der i sommer måtte se politiet slæbe af med hunden med henvisning til dens ulovlige genetiske sammensætning.

- Jeg forstår ikke, at man ikke allerede i lufthavnen, fortalte mig, at hunden er ulovlig i Danmark. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg taget den med tilbage med det samme. Så havde den ikke behøvet at dø, har Giuseppe Perna sagt til Ekstra Bladet

Det kommer den formentlig heller ikke til, for ændringsforslaget er udformet, så det kommer til at virke med tilbagevirkende kraft for at redde den italienske muskelhund.

Den opholder sig på et hundeinternat, der holdes hemmeligt af frygt for, at nogen vil forsøge at befri den.

Blandt dem, der vil stemme for lovændringen, er Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due.

- Vi ser meget positivt på det. Men ejeren skal kunne bevise, at hunden er bragt lovligt ind i landet, og at det i øvrigt er sket uden noget kommercielt for øje, siger hun.

Lovændringen ventes vedtaget inden årsskiftet.

/ritzau/