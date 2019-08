Lucas Andersen drømmer sig tilbage til udlandet

FODBOLD: AaB's anfører Lucas Andersen har i løbet af sommeren været rygtet til FC København, men Lucas Andersen foretrækker at blive i Aalborg.

- Jeg har valgt AaB til. Jeg er glad for den rolle, jeg har her. Vi har et fantastisk hold, som har et stort potentiale. Det vil jeg gerne være en del af, siger han.

Han håber, at han en dag kan skifte til en udenlandsk klub igen.

- Jeg spiller selvfølgelig for et salg til udlandet. Alle har ambitioner. Det har jeg også. Men jeg har lært af mange år i udlandet, at man skal fokusere på nuet og lade fødderne tale. Gør man det, så kommer det andet også, siger Lucas Andersen.

Ifølge sportsdirektør Allan Gaarde er det oplagt, at Lucas Andersen en dag forlader AaB, fortæller han.

- Det er en naturlig konsekvens, at han smutter på et tidspunkt. Der er selvfølgelig mange bejlere. Alle kan se, at han er en klassespiller, siger Allan Gaarde.

Et skifte væk fra AaB vil dog ikke ske lige foreløbig, selv om han har været rygtet til FC København.

- Der har været meget snak på det seneste, men han har sagt, at han tror på projektet, og at han har valgt AaB til, siger Allan Gaarde.

- Han har valgt det her projekt, og vi har valgt Lucas til at være en af de vigtigste i det her projekt, siger han.

/ritzau/