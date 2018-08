Lucas Andersen hjem til AaB

FODBOLD: Superligaklubben AaB smed torsdag eftermiddag lidt af en transferbombe på bordet. Klubben henter Lucas Andersen hjem til Aalborg fra schweiziske Grasshoppers. I første omgang på en lejekontrakt for resten af sæsonen, men superligaklubben har sikret en købsoption i den kontrakt.

- At få Lucas hjem til AaB og Aalborg er et kæmpe scoop for os. Vi får en spilintelligent og gennembrudsstærk profil, der kan dække de fleste offensive positioner på holdet. Det har også været en afgørende faktor i processen, at Lucas har haft et inderligt ønske om at vende tilbage til AaB, siger AaB’s sportsdirektør, Allan Gaarde, i en pressemeddelelse.

Det er seks år siden, at Lucas Andersen blev solgt til Ajax Amsterdam, vender Lucas Andersen altså hjem, hvor det hele startede.

- Selvom jeg har haft en god tid Grasshoppers, så har jeg gjort mig overvejelser omkring, at jeg for alvor trænger til at genfinde spilleglæden, og det ved jeg, at jeg kan herhjemme i AaB og Aalborg, og derfor har jeg overhovedet ikke haft andre klubber i tankerne, siger Lucas Andersen om skiftet.