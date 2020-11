Lucas Andersen starter inde mod Sverige

BRØNDBY:Der er vendt op og ned på det danske fodboldlandshold i onsdagens testkamp mod Sverige.

Efter mere end 20 afbud af forskellige årsager er der således blevet plads til fire debutanter i Danmarks startopstilling.

Det er OB-keeper Oliver Christensen, FCK-stopper Victor Nelsson, Cadiz-slideren Jens Jønsson og Sampdoria-talentet Mikkel Damsgaard, der får deres første optræden på A-landsholdet.

Det fremgår af Danmarks startopstilling til kampen.

I tillæg er der også i landsholdssammenhæng urutinerede spillere som Lucas Andersen og Joakim Mæhle. De to nordjyder har spillet fire A-landskampe hver.

Danmark starter således (4-3-3):

Oliver Christensen - Jens Stryger Larsen, Victor Nelsson, Mathias "Zanka" Jørgensen, Joakim Mæhle - Jens Jønsson, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Lucas Andersen, Kasper Dolberg, Mikkel Damsgaard.

På trænerbænken vikarierer Ebbe Sand som landstræner. Han støttes af målmandstræner Lars Høgh og analytiker Mounir Akhiat.

Landstræner Kasper Hjulmand og assistenttræner Morten Wieghorst er sammen med ni spillere isoleret i landsholdslejren på Marienlyst Strandhotel i Helsingør efter at have været i potentiel nærkontakt med en coronasmittet.

Normalt ville Danmark have 12 spillere med på udskiftningsbænken, men som følge af de mange afbud til kampen, har Danmark kun ni spillere med. Syv af udskifterne er mulige debutanter, mens Jonas Wind og Jakob Ahlmann står noteret for henholdsvis en og to landskampe.

Der må benyttes seks udskiftninger undervejs i opgøret.

