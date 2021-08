Lucas Bjerregaard dumper lidt tilbage efter lunken runde

ST ANDREWS: Det var ikke dårligt, men det var heller ikke rigtig godt.

Lucas Bjerregaard kunne lørdag ikke leve op til den formidable runde, han leverede i den skotske European Tour-turnering Hero Open fredag.

På lørdagens tredje runde gik han de 18 huller i et slag under par, og det betyder, at han er dumpet lidt ned i stillingen til en delt fjerdeplads.

Efter fredagens runde, hvor han slog banerekord, lå Lucas Bjerregaard helt i toppen.

Den 29-årige nordjyde kom skidt fra start med en dobbeltbogey allerede på andet hul. Han hentede dog hurtigt det tabte med to birdies på de efterfølgende huller.

På femte hul tog han et nyt skridt tilbage med en bogey, men gjorde igen hurtigt op for det. På sjette og syvende hul blev det til birdies, mens han gik de resterende huller i par.

Skotske Grant Forrest havde en forrygende dag på golfbanen i Skotland og tangerede Lucas Bjerregaards banerekord fra fredagen. Han nåede klubhuset i ti slag under par og overtog førstepladsen, som han deler med landsmanden Calum Hill.

Lucas Bjerregaard kan stadig nå sejren på søndagens sidste runde. Der er blot to slag op til Grant Forrest, der har førstepladsen i samlet 18 slag under par.

Den 29-årige golfspiller har haft det svært i de seneste sæsoner. I 2019 var han helt oppe som nummer 43 i verden, men er nu nede som nummer 960.

Joachim B. Hansen er den eneste anden dansker, der klarede cuttet i Skotland. Han ligger på en delt 60.-plads efter en lørdagsrunde i par.

Nicolai Højgaard, Søren Kjeldsen, Martin Leth Simonsen, Benjamin Poke og Jeff Winther klarede ikke cuttet.

Der er knap ti millioner danske kroner i præmiepuljen i Hero Open.

