Lucas Bjerregaard kan øjne toppen i titelforsvar

GOLF:Golfspilleren Lucas Bjerregaard vandt sidste år European Tour-turneringen Alfred Dunhill Links Championship i Skotland. Og selv om andre gjorde det bedre i første runde af 2019-udgaven, er der ikke langt til toppen.

Bjerregaard gik første runde i fem slag under par, hvilket rækker til en delt 23.-plads efter førstedagen. Han er bedste dansker og fire slag efter sydafrikanske Justin Walters på førstepladsen.

Generelt havde nordjyden en god runde, men en dobbelt bogey på hul 18 trak hans samlede score ned. Bjerregaard startede på hul 10 og kan derfor glæde sig over, at han sluttede dagen med fire birdies på de sidste ni huller.

Efter første runde ligger landsmanden Joachim B. Hansen på en delt 78.-plads, mens Thomas Bjørn, Nicolai Højgaard og Søren Kjeldsen befinder sig i den tunge ende af feltet.

Alfred Dunhill Links Championship adskiller sig fra de fleste andre golfturneringer ved, at spillerne spiller på tre forskellige baner i løbet af de første tre runder - en runde på hver, før de søndag spiller på den samme bane.

Fire af de fem spillere, der ligger i toppen efter første runde, spillede torsdag på den legendariske bane St. Andrews. Bjerregaard befandt sig på Carnoustie.

I et interview med European Tour forud for turneringen fortalte Bjerregaard, at han foretrækker Carnoustie.

- Carnoustie er brutal, og den giver altid problemer, men faktisk kan jeg godt lide banen, og den er en stor udfordring.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at jeg tror, at det er min favoritbane. Men jeg ved ikke hvorfor, for den giver mig altid problemer, sagde Bjerregaard.

Foruden St. Andrews og Carnoustie spilles der på banen Kingsbarns i turneringen.

Thorbjørn Olesen vandt turneringen i 2015, men er i øjeblikket suspenderet af European Tour på grund af en sag i det britiske retssystem om hans opførsel på et fly fra Nashville til London i juli.

/ritzau/