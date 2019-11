Rædselsrunde: Lucas Bjerregaard skraber bunden i Sydafrika

SUN CITY: Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard fik en rædselsfuld start på European Tour-turneringen Nedbank Golf Challenge, da den begyndte i Sydafrika torsdag.

Bjerregaard ligger således på en isoleret sidsteplads som nummer 63 efter en runde i 81 slag. Det svarer til ni slag over banens par. Han er hele fire slag efter de nærmeste i stillingen.

Danskeren indkasserede undervejs to dobbeltbogeys, hvor af den ene var tre slag over banens par, og seks bogeys, mens to birdies var højdepunkterne.

Noget bedre var udlægget fra Joachim B. Hansen, der kun skulle bruge 69 slag på de første 18 huller. Det rækker til en placering som delt nummer syv i tre slag under par.

Fire birdies og en bogey var Hansens resultat på dagen.

Sydafrikaneren Louis Oosthuizen fik en perfekt start på hjemmebane med en runde i 63 slag svarende til ni slag under par.

Han er tre slag foran den nærmeste konkurrent, belgieren Thomas Detry.

Thomas Bjørn er den hidtil eneste danske vinder af turneringen. Han strøg til tops i 2013.

/ritzau/