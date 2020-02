Lucas havde ondt i maven af bekymring: Så fik han hjælp fra uventet kant

Lucas har ondt i maven. Hans mor løfter op i blusen og kigger på Lucas’ mave, men er der ikke noget at se. Derfor tager de først til egen læge - og senere til videre til børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

Lucas bliver undersøgt grundigt, men den syv-årige dreng fejler ikke noget fysisk.

Mentalt, derimod, er han hårdt ramt.

Han har også været igennem en svær tid. Først er hans mor er gravid, og der er fare for, at hun vil tabe barnet. Hans mor er derfor nødt til at ligge helt stille det meste af tiden. Lucas’ far og mor er skilt, og derfor betyder det ekstra meget, at hans mor ikke rigtig er i stand til noget.

Lucas og Pia Bratholt har ellers levet et sorgløst liv med ture til stranden eller Fårup Sommerland. Med Pias graviditetskomplikationer er de fanget i den lille lejlighed.

Men det er ikke det værste: For da lillebror omsider bliver født, og Pia igen er blevet mobil, opstår nye problemer. Lillebror Simon er født med en defekt i hjernen.

Vågen hele natten