AALBORG: Med både den største måned nogensinde, det største år nogensinde og vedtagelse af en direkte togforbindelse blev 2016 et rigtig godt år, lyder det fra Aalborg Lufthavn.

I alt gik 1.520.987 passagerer gennem lufthavnen i løbet af året. Det er 4,4 procent flere end i 2015.

Dermed befæster lufthavnen sin position som Danmarks tredjestørste lufthavn efter København (29 millioner passagerer i 2016) og Billund (godt tre millioner passagerer).

Bag Aalborgs rekordår ligger ikke mindst en konstant udvikling i chartertrafikken og på det seneste også en massiv udvikling i indenrigstrafikken.

Sidste gang lufthavnen rundede et skarpt hjørne var i 2008, da 1.000.000 passagerer gik gennem lufthavnen.

Siden da er antallet af direkte rejsemål gået fra 13 til over 40, og direktør Søren Svendsen glæder sig ikke mindst over, at ruten til København igen har fundet fodfæste og følger den opadgående tendens i det danske erhvervsliv:

- Fjorten måneder i træk har indenrigstrafikken mellem Aalborg og København vist fremgang. Det har givet et år med ekstraordinær vækst i indenrigstrafikken, hvor SAS og Norwegian konkurrerer på prisen, og derved skaber flere rejsende til København, fortæller Søren Svendsen.

- En undersøgelse viser også, at 40 procent af de, der rejser fra Aalborg til København, tager turen videre ud i verden. Væksten i Københavns Lufthavn er derfor også til stor gavn for udviklingen i Aalborg Lufthavn konstaterer han.

Den største af lufthavnens udenrigsruter er uden tvivl Aalborg-Amsterdam ruten med AirFrance/KLM, hvis popularitet resulterede i en fjerde daglig afgang fra ultimo marts 2016.

Derudover har den stigende efterspørgsel på de spanske destinationer fået Norwegian til at gøre Alicante til en helårsrute og øge antallet af afgange til Malaga. Denne udvikling fortsætter ind i det nye år, da Primera Air skruer markant op for ugentlige afgange til Malaga og Mallorca.

Til gengæld har lufthavnen mistet både Lufthansa og Turkish Airlines i 2016, nævner Søren Svendsen:

- Det er selvfølgelig et tab, at interne udfordringer i Lufthansa og Turkish Airlines har forårsaget nedskæringer og rutelukninger verden over, hvor Aalborg Lufthavn desværre blev ramt.

- Det skete til trods for en god belægningsprocent for begge selskaber, hvorfor vi forventeligt går ud af 2016 med en tilbagegang på udenrigsområdet.

- En positiv opvejende faktor har dog været et stigende antal rejsende til de spanske destinationer, som minimerer tilbagegangen, lige som SAS’ kommende giver afgange til Oslo store forventninger til udenrigstrafikken i 2017, siger han.

Udenrigstrafikken bliver således løftet af i alt seks ugentlige afgange til Malaga med Norwegian og Primera Air, fire ugentlige afgange til Mallorca og op til 17 ugentlige afgange til Oslo med SAS og British Airways. Derudover åbner det tysk-tyrkiske flyselskab, SunExpress, en direkte rute til Antalya - med to ugentlige afgange i højsæsonen.

Nærmere bestemt voksede chartertrafikken i 2016 til 266.602 passagerer, hvilket er en stigning på 12,9 procent.

Indenrigstrafikken gik frem med 8,8 procent til 886.818 passagerer.

Derimod gik udenrigstrafikken tilbage med 9,2 procent i forhold til 367.567 passagerer.