Aalborg Lufthavn krydser magisk grænse

NORDJYLLAND: Aldrig har så mange passagerer fløjet til og fra Aalborg Lufthavn som i september i år. Lufthavnen har netop offentliggjort passagertallene, og de viser at 165.168 passagerer rejste til og fra lufthavnen mod 155.547 i september sidste år. Det er en fremgang på 6,2 procent - eller 9621 passagerer.

- Vi havde høje forventninger til september, men at vi for første gang nogensinde kommer over 160.000 rejsende på en måned, er en markant rekord, siger Søren Svendsen, direktør i Aalborg Lufthavn

Indenrigstrafikken viste en fremgang på 3,3 procent, i det 83.451 passagerer fløj til og fra Aalborg Lufthavn mod 80.756 passagerer i september 2017, hvilket betød 2695 flere indenrigspassagerer.

For niende måned i træk ses der fremgang i udenrigstrafikken, i det 55.193 passagerer rejste til og fra udlandet mod 50.218 i september 2017 - en fremgang i udenrigstrafikken på 9,9 procent.

Samtidig var der fremgang i antallet af charterrejsende på 7,9 procent - svarende til at 26.524 passagerer rejste på charterferie i september i år mod 24.573 i september 2017.