Lufthavn opfordrer sommerturister til hjemmeforberedelse

KØBENHAVN:Selv om der stadig er et stykke vej til en normal sommer, så er der begyndt at komme flere rejsende i terminalerne i Københavns Lufthavn.

Og de gør klogt i allerede hjemmefra at forberede sig på, hvilke regler der gælder for de flyselskaber, man flyver med, og for de destinationer, man rejser til.

Det fortæller Susanne Rose Plum, passagerchef i Københavns Lufthavn.

- Der er forskellige regler fra flyselskab til flyselskab, og også alt efter hvilken destination man skal til.

- Så det er vigtigt, at man har orienteret sig om, hvad der er af gældende regler i forhold til vaccine, men også testkrav og øvrig indrejsedokumentation, siger Susanne Rose Plum.

Noget de rejsende også skal huske, før de tager til lufthavnen, er mundbind.

Københavns Lufthavn følger nemlig anbefalinger fra EASA, der er EU's agentur for luftfartssikkerhed.

Det betyder, at alle EU-lufthavne og stort set alle flyselskaber fortsat stiller krav til de rejsende om brug af mundbind.

I Københavns Lufthavn er det dog okay at lægge mundbindet fra sig, når man spiser eller drikker på et af de genåbnede serveringssteder i lufthavnen. Lige nu er det næsten en tredjedel af stederne, der er genåbnet. Flere er på vej.

Rejsende bør også være opmærksomme på, at det tager længere tid at tjekke ind. Derfor har lufthavnen indsat ekstra personale til at stå i køen for at tjekke dokumentationen, så det kan gå så hurtigt som muligt.

- Kort sagt så skal man huske at pakke ekstra tålmodighed med på sommerrejsen, hvor der kan være ekstra ventetid.

- Så kan vi til gengæld love, at vi gør alt, hvad vi kan, for at det bliver en så god oplevelse som muligt, siger Susanne Rose Plum.

Anderledes denne sommer er også afsked og velkomst for familie og venner.

Københavns Lufthavn følger retningslinjerne fra EASA om, at kun rejsende og personale må opholde sig i terminalerne.

Derfor skal der i år siges farvel udendørs ved taxaholdepladsen eller på det nye lufthavnstorv.

Denne juli forventer Københavns Lufthavn 30-45.000 rejsende dagligt. Til sammenligning var der i juli 2019 dagligt 100.000 rejsende.

/ritzau/