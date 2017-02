AALBORG: Der har været stor efterspørgsel på rejser væk fra det grå vejr i Danmark, det viser tallene for januar 2017 i Aalborg Lufthavn, der netop er opgjort.

Samlet set ses en fremgang på 6,7 procent i januar 2017 i forhold til januar 2016, i det 115.295 passagerer rejste til og fra Aalborg Lufthavn i januar 2017 mod 108.047 i januar 2016. Fremgangen gør, at januar 2017 noteres som den største januar i Aalborg Lufthavns historie.

- Set i lyset af, at vi har forventninger til en samlet vækst på 3 procent i 2017, er det tilfredsstillende, at vi lægger ud med en vækst på 6,7 procent i januar, siger direktør Søren Svendsen.

Uanset om destinationen har været en charterferie til De Kanariske Øer eller en skiferie i Alperne, så har trafikken medvirket til den pæne fremgang, idet der her ses en vækst på 4,4 procent i forhold til samme måned sidste år. Der fløj 16.926 charterpassagerer til og fra Aalborg Lufthavn i januar 2017 i forhold til 16.209 i januar 2016.

I udenrigstrafikken ses der til gengæld en tilbagegang på 12,2 procent. 23.202 passagerer fløj direkte fra Aalborg Lufthavn til udlandet i forhold til samme måned sidste år, hvor dette tal var på 26.438.

Indenrigstrafikken viser en fremgang på 14,9 procent i januar 2017 i forhold til samme måned sidste år. I januar 2017 fløj der således 75.167 passagerer til og fra København mod 65.400 i januar 2016.

- Attraktive priser på de 17 daglige afgange til København, giver i særlig grad de rejsende fra Aalborg Lufthavn optimale vilkår til at benytte de mange nye ruter ud af Københavns Lufthavn. Det er en af de bagvedliggende årsager til den kraftige vækst i indenrigstrafikken, siger Søren Svendsen

Traditionen tro er Aalborg Lufthavn til stede ved feriemessen ’Ferie for alle’ i Herning, som finder sted i uge 8. Sammen med KLM og Norwegian inviterer Aalborg Lufthavn de mere end 60.000 besøgende på messen til at høre mere om de mange muligheder, der er for at rejse fra Aalborg Lufthavn.

Det er også i februar - nærmere bestemt den 19. februar, at KLM igen indsætter den 4. daglige afgang til Amsterdam.