Luk telefonens skjulte sikkerhedshul

MOBILSIKKERHED: Selv om du værner om din smartphone og ikke bare åbner beskeder, e-mails eller filer uden din sunde fornuft, kan kriminelle stadig kigge dig virtuelt over skulderen, hvis ikke du tager dine forholdsregler.

Især peger it-sikkerhedsekspert Peter Kruse, stifter af CSIS Security Group, på bluetooth-funktionen.

- Den har været betragtet som sikker i mange år. Men den er uden sammenligning en af de største åbninger ind i telefonen, siger han og tilføjer:

- Når der er så store svagheder i sådan en populær kommunikationslinje, slikker kriminelle sig om munden.

Sikkerhedsbrister

Bluetooth er en trådløs teknologi, som elektronisk udstyr som computere og smartphones kan kommunikere gennem.

Man eliminerer selvsagt risikoen for at blive kompromitteret, når man slår funktionen fra. Men mange har den slået til, fordi den ofte benyttes i løbet af dagen - for eksempel til højttalere, apps, høretelefoner eller indbygget i bilen til håndfri telefoni.

Men er der en sikkerhedssårbarhed i dit device, kan du blive udsat for såkaldt blue-snarfing. Det vil sige, at hackeren står midt i kommunikationsvejen mellem to enheder.

- Vi anbefaler alle, uanset om man har iPhone, Android eller et tredje styresystem, at man nøje følger alle nye opdateringer. For de lukker eventuelle sikkerhedsbrister, siger Peter Kruse.

Er du i tvivl, så undersøg direkte hos producenten, om der er en opdatering, du ikke har installeret.

Afpresning

Hackere kan udnytte sikkerhedshullet til at aflytte det data, du bruger bluetooth-forbindelsen til, og i værste tilfælde overvåge og stjæle private og intime oplysninger som passwords og billeder.

Kriminelle kan også installere skadelig software, som kan bruges til afpresning, advarer Steen Jørgensen, chefredaktør på netmediet mobil.nu.

- De kan blokere ens telefon eller dele ens nøgenbilleder - eller hvad man ellers har liggende på den, der kan bruges som afpresning - hvis ikke man betaler, siger Steen Jørgensen.

- Normalt skal man godkende eller aktivt klikke på et link eller en fil, for at hackerne kan få kontrol over ens smartphone. Men der har været eksempler på, at der er blevet installeret mal- eller ransomware, uden at brugeren opdager det, advarer han.

En bluetooth-forbindelse rækker typisk mellem 10 og 20 meter.

Men der findes forstærkere, som kan opsnappe kommunikation på over 100 meters afstand, forklarer Peter Kruse og peger på, at man især er eksponeret offentlige steder som i toge, busser og på caféer.

Forskans din smartphone * Hackere udnytter typisk sikkerhedshuller i programmer, apps og styresystemer. * Sikkerhedshullet er størst, lige før at der er kommet en sikkerhedsopdatering - det er ofte derfor, producenten netop lancerer sådan en. Og det udnytter kriminelle. * Så sørg for at opdatere med det samme. * Slå automatiske sikkerhedsopdateringer til. Hvis ikke den funktion findes, så undersøg løbende hos producenten, om der er nye opdateringer. Kilder: it-sikkerhedsekspert Peter Kruse, stifter af CSIS Security Group, Rådet for Digital Sikkerhed Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/