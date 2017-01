MORS: "Lukket for patienttilgang" står der nu ud for samtlige lægeklinikker på Mors, når man tjekker den offentlige hjemmeside sundhed.dk.

Siden november, hvor Saxhøj Lægeklinik ved Ole Lund som den sidste af de praktiserende læger på Mors lukkede for tilgang, er der meget begrænsede muligheder for at skifte læge inden for kommunegrænsen.

Flytter man til Morsø Kommune fra et andet sted i landet eller udlandet, kommer man dog ikke til at stå uden læge.

- Nye borgere, der flytter hertil, får tilbudt regionsklinikken. Det er en aftale, vi har med Region Nordjylland, oplyser Gitte Yde, gruppeleder i Morsø Kommunes Borgerservice.

Morsø Kommune har netop lagt en orientering om lægevalg ud på kommunens hjemmeside. Her er budskabet, at hvis man flytter adresse inden for kommunegrænsen og længere væk end 15 kilometer fra sin læge, så kan man fortsat beholde samme læge, hvis blot man fraskriver sig muligheden for sygebesøg fra lægen, idet læger ikke er forpligtet til at køre ud over den afstand.