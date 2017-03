SALLINGSUND: Ærgrelsen er til tage og føle på hos Jens-Peter Skov, ejer af Sallingsund Færgekro. Kroen skulle efter samråd med Morsø Kommune have lagt telt til en udsendelse med Café Hack 28. maj, men de planer er nu skrinlagt efter DR’s lukning af det populære P4 program med over en million lyttere hver søndag.

Det sker, efter at det kom frem, at produktionsselskabet krævede penge af de forskellige destinationer, hvorfra programmet blev sendt. Dette er i strid med DR’s regler.

- Vi havde set frem til at give 300 morsingboer og andre interesserede en god oplevelse og indsigt i, hvordan et radioprogram bliver til, siger Jens-Peter Skov.

- Selvom vi ikke medvirker direkte i radioprogrammet, kan man godt sige, at det er en slags indirekte reklame at blive nævnt. Det er med til at sætte både os og Mors på landkortet, fortsætter kroejeren og understreger, at reklameværdien er svær at gøre op i kroner og ører.

Programmet i maj var budgetteret til totalt 95.000 kroner, hvoraf Sallingsund Færgekro skulle bidrage med 20.000, Morsø Kommune med 65.000, som Sallingsund Færgekro ansøgte om, og Visit Nordjylland med 10.000 kroner.

Kroejeren understreger, at man fra kroens side handlede i god tro og havde det indtryk af, at pengene blandt andet gik til aflønninger af musikere. Jens-Peter Skov efterlyser samtidig klarhed over sagen fra både DR’s og produktionsselskabets side.

- Det undrer mig, hvis ikke DR har haft kendskab til, hvad der foregik før nu. Og det ærgrer mig, at vi på en måde har været med til at lukke et godt program, siger han.