Luksusrejser på borgernes regning

DANMARK: Klokken er 22.47, da Lars Therkildsens Eurocard bliver kørt gennem maskinen i baren på Glitter Gulch - en stripklub med letpåklædte kvinder og dæmpet lys, der står i skarp kontrast til det neonhav, der møder gæsterne, når de træder ud på Fremont Street i centrum af Las Vegas. Regningen på 547 kroner bliver betalt af Danmarks største kommunalt ejede forsyningsselskab, Hofor.

Her er Lars Therkildsen direktør, og i begyndelsen af marts 2015 er han taget til ørkenbyen for at deltage i en konference. Han overnatter i seks nætter på det femstjernede Hotel Bellagio, og konferenceturen ender med at koste selskabet omkring 48.000 kroner, skriver Politiken Søndag.

Det er langtfra det eneste eksempel på, at landets kommunalt ejede forsyningsselskaber, der blandt andet sikrer danskerne adgang til el, vand og varme, bruger store beløb på udlandsrejser. Det viser en gennemgang af 45 forsyningsselskabers rejseforbrug, som Politiken Søndag har foretaget. Tæt på halvdelen af selskaberne har de seneste fem år været på rejser til lande uden for Europa. Og mindst 12 af selskaberne har i perioden godkendt, at medarbejdere eller ledelsen har brugt 80.000 kroner eller mere på en enkelt rejse.

Hos en række af selskaberne har man under faglige rejser blandt andet betalt for flybilletter på businessclass, overnatning på femstjernede hoteller, dyre middage, sightseeing og byture. En del af udgifterne er på kant med loven, vurderer flere eksperter.

- Det er problematisk, fordi det i sidste ende er borgernes penge, som bliver brugt på noget, der ikke vedrører det offentlige. De er et helt fundamentalt princip, at offentlige myndigheder kun må bruge penge på noget, der kommer det offentlige til glæde, og ikke noget, der kommer private borgere, herunder ansatte, til glæde, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret, Aalborg Universitet, til Politiken Søndag.

Dansk Folkeparti foreslår en undersøgelse af, om man kan skærpe reglerne for, hvad de offentligt ejede forsyningsselskaber kan bruge penge på. Samtidig mener partiet, at det er oplagt at undersøge, om der skal strammes op på revisionen af selskaberne. Enhedslisten, Alternativet og Venstre er åbne for at undersøge området.