AALBORG: Aalborg Varme A/S har bedt Energitilsynet godkende et forslag, der betaler samtlige 137,7 millioner kroner tilbage til varmekunderne i Aalborg Kommune over de næste to år.

Hvis Energistyrelsen giver grønt lys, vil ordningen konkret betyde et prisfald på 1,40 kr. pr. m2 og m3 eksl. moms fra 1. april 2017 og to år frem - prisnedsættelsen vil give et årligt fald i varmeprisen på ca. 1000 kr. pr. år inkl. moms for et standard hus på 130m2.

- Vi har valgt denne tilbagebetalingsordning fordi vi fandt det mest rigtigt pengene gik tilbage til varmekunderne. Derudover tager vores forslag til Energitilsynet udgangspunkt i at tilbagebetale pengene over to år frem for at betale det hele på en gang, forklarer Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern, og fortsætter:

De mange millioner, der nu tilbageføres til varmekunderne, stammer fra en uenighed helt tilbage fra 1998 omkring en kulafgift mellem Aalborg Varme A/S på den ene side og Skat på den anden. Sagen fandt sin afgørelse i december sidste år og faldt altså ud til Aalborg Kommunes varmekunders fordel. Siden dengang har man i Aalborg Energikoncern arbejdet på at finde den bedst mulige anvendelse af millionerne for varmekunderne.

Da Varmeforsyningslovgivningen fastslår, at selskaber som Aalborg Varme A/S ikke må have overskud på driften - det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip - er det op til Energitilsynet at godkende tilbagebetalingsordningen, når en tilbageførsel af denne type skal betales tilbage til varmekunderne. Pengene betales fremadrettet, altså til Aalborg Kommunes varmekunder de næste to år.