Lykke på fuld tid

AALBORG: For præcis et år siden tog Rikke Nielsen datteren Magda med til håndboldtræning for udviklingshæmmede i hjembyen Gistrup for første gang. Rikke Nielsen havde selv taget initiativ til træningen - simpelthen fordi hendes datter blev ved med at spørge, hvorfor hun ikke kunne gå til håndbold ligesom alle andre børn.

Men det var ikke bare Magda - med Downs Syndrom - som havde glæde af initiativet. Det skulle vise sig, at den tidligere landsholdsspillers tanker om et særligt håndboldhold netop var det, mange havde ventet på, og nu træner op mod 40 børn på holdet Aalborg Kidz.

I løbet af det seneste år har initiativet vokset sig så stort, at Rikke Nielsen nu har sagt sit faste job som idrætskonsulent hos DGI og DHF op for at koncentrere sig fuldt ud om håndbold for udviklingshæmmede børn - og hjælpe med til at brede ideen ud, så også andre håndboldklubber i landet får fokus på den nye målgruppe.

- Jeg har bare mødt så meget velvilje, men jeg kan ikke have mit fokus to steder. Så nu har jeg sagt mit job op, for jeg brænder så meget for det her projekt, siger Rikke Nielsen.

Hun startede tidligere på året Lykkeliga, fordi børnene lynhurtigt fik et ønske om ikke alene at træne, men også at komme ud at spille rigtige håndboldkampe.

Rikke Nielsen skal nu i gang med at danne sig et overblik over klubber i landet, som gerne vil tage håndbold for udviklingshæmmede på programmet. Hun og folkene bag Lykkeliga skal også i gang med at søge fonde, så økonomien kommer på plads.

- Vi vil også gerne ud til specialcentre for at få dem til at tage håndbold på programmet i gymnastiktimerne. Og så skal vi blive ved med at arbejde for at gøre træningen for de her børn bedre og dele de erfaringer, vi får, siger Rikke Nielsen, der - sammen med andre ildsjæle - allerede nu er klar med planer om en stor Lykkecup i Gigantium i juni næste år.

Rikke Nielsen modtog i januar Trygfondens pris som Årets Forbillede, og hun var også med i opløbet til den NORDJYSKE idrætspris i år.

Se Rikke Nielsens eget opslag på Facebook om sin beslutning herunder.