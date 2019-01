Lykke-Per kan blive mere lykkelig: Nomineret til 16 Robertpriser

Filmbranchen skal 3. februar fejre sig selv ved at dele et læs af priser ud. En af de mest eftertragtede priser er Årets danske spillefilm, hvor kampen står mellem Den skyldige, Ditte & Louise, Journal 64, Lykke-Per og The House That Jack Built.

Lars von Triers The House That Jack Built har 12 nomineringer og med 11 nomineringer hver kommer to meget forskellige film, nemlig komedien Ditte & Louise samt krimien Journal 64. Men den film, der potentielt kan løbe med flest statuetter, er Lykke-Per med 16 nomineringer.

Årets danske spillefilm Den skyldige / Nordisk Film Spring, Producer: Lina Flint, Instr.: Gustav Möller Ditte & Louise / Nordisk Film Production A/S, Producer: Thomas Heinesen, Instr.: Niclas Bendixen Journal 64 / Zentropa, Producer: Louise Vesth, Instr.: Christoffer Boe Lykke-Per / Nordisk Film Production A/S, Producere: Thomas Heinesen & Karin Trolle, Instr.: Bille August The House That Jack Built / Zentropa, Producer: Louise Vesth, Instr.: Lars von Trier

I alt 27 spillefilm er nominerede til Robert-priser, der bliver uddelt af Danmarks Film Akademi. Det er indenfor alt fra bedste instruktør, sang og sminkør. Men tv-serierne bliver også nominerede til de eftertragtede statuetter. Her var der dobbelt så mange kandidater at vælge mellem i år i forhold til året før. Her bliver Årets tv-serie enten Broen IIII, Herrens veje II, Kriger, Liberty eller The Rain.

Herrens Veje II har i alt seks nomineringer, foran Broen IIII, Kriger og Liberty der alle har fire nomineringer hver.

En Robert til Årets børne- og ungdomsfilm står mellem Brakland, Landet af glas, Vildheks, Vitello og Ternet Ninja, der har været en publikumstræffer siden premieren.

I kategorien Årets instruktør er der både debutanter og erfarne instruktører. Gustav Möller og Isabella Eklöf er nomineret for deres respektive debutfilm, mens Bille August, Christoffer Boe og Lars von Trier alle har prøvet at modtage prisen som den bedste instruktør.

Den tidligere modtager af prisen for bedste instruktør, Lars von Trier, er oppe mod flere debutanter i år.

Årets instruktør Bille August / Lykke-Per Christoffer Boe / Journal 64 Gustav Möller / Den skyldige Isabella Eklöf / Holiday Lars von Trier / The House That Jack Built

De dygtigste skuespillere

I kategorien Årets kvindelige hovedrolle på film har Ditte Hansen, Katrine Greis-Rosenthal, Louise Mieritz og Victoria Carmen Sonne opnået deres første nominering i denne kategori, hvorimod det er femte gang for Paprika Steen.

Ditte Hansen og Louise Mieritz spiller sammen - men kæmper også om at få prisen for bedste hovedrolle.

På tv siden står kampen om de bedste hovedroller mellem Alba August (The Rain), Ann Eleonora Jørgensen (Herrens veje II), Danica Curcic (Kriger), Lene Maria Christensen (Friheden) og Sofia Helin (Broen IIII).

Årets kvindelige hovedroller Årets kvindelige hovedrolle film Ditte Hansen / Ditte & Louise Katrine Greis-Rosenthal / Lykke-Per Louise Mieritz / Ditte & Louise Paprika Steen / Den tid på året Victoria Carmen Sonne / Holiday Årets kvindelige hovedrolle - tv-serie Alba August / The Rain Ann Eleonora Jørgensen / Herrens veje II Danica Curcic / Kriger Lene Maria Christensen / Friheden Sofia Helin / Broen IIII

Hos de mandlige hovedroller er Baard Owe, Esben Smed, Matt Dillon og Rasmus Bjerg for første gang nominerede i kategorien, mens Jakob Cedergren er nomineret for fjerde gang. Baard Owe er således nomineret posthumt. Det er første gang i Filmakademiets historie, at en afdød skuespiller er blevet nomineret.

Årets mandlige hovedrolle i en tv-serie står mellem Carsten Bjørnlund (Liberty), Dar Salim (Kriger), Lars Mikkelsen (Herrens veje II), Lars Ranthe (Friheden) og Thure Lindhardt (Broen IIII).

Årets mandlige hovedrolle Årets mandlige hovedrolle - film Baard Owe / Christian IV - Den sidste rejse Esben Smed / Lykke-Per Jakob Cedergren / Den skyldige Matt Dillon / The House That Jack Built Rasmus Bjerg / Så længe jeg lever Årets mandlige hovedrolle - tv-serie Carsten Bjørnlund / Liberty Dar Salim / Kriger Lars Mikkelsen / Herrens veje II Lars Ranthe / Friheden Thure Lindhardt / Broen IIII

Årets Publikumspris er endnu ikke afgjort - der kan man stadig nå at stemme på sin favorit via dette link. Her der der mange valg muligheder - om man så er til Iqbal, Hodja, julemandens datter, en ternet ninja eller Christian IV.

Nomineringer indenfor tv-serier Årets korte tv-serie 30 / Drive Studios, Hovedforfattere: Jesper Zuschlag & Julie Rudbæk, Producer: Mikkel Herforth, Konceptuerende instr.: Jesper Zuschlag & Julie Rudbæk Doggystyle / DR Ung, Hovedforfatter: Anna Emma Haudal, Producer: Rikke Lassen, Konceptuerende instr.: Anna Emma Haudal En fremmed flytter ind / Made in Copenhagen ApS, Hovedforfattere: Krister Moltzen & Nicole N. Horanyi, Producer: Helle Faber, Konceptuerende instr.: Nicole N. Horanyi Theo & Den Magiske Talisman / DR Drama, Hovedforfattere: Trine Piil & Peter Gornstein, Producer: Nynne Selin Eidnes, Konceptuerende instr.: Peter Gornstein Vitello / Ja Film A/S, Hovedforfatter: Kim Fupz Aakeson, Producer: Anders Berthelsen, Konceptuerende instr.: Dorte Bengtson Årets tv-serie Broen IIII / Nimbus Film & Filmlance, Hovedforfattere: Hans Rosenfeldt & Camilla Ahlgren, Producere: Bo Ehrhardt & Anders Landstrøm, Konceptuerende instr.: Henrik Georgsson Herrens veje II / DR Drama, Hovedforfatter: Adam Price, Producer: Camilla Hammerich, Konceptuerende instr.: Kaspar Munk Kriger / Miso Film, Hovedforfattere: Christoffer Boe & Simon Pasternak, Producere: Jonas Allen & Peter Bose, Konceptuerende instr.: Christoffer Boe Liberty / DR Drama, Hovedforfatter: Asger Leth, Producer: Karoline Leth, Konceptuerende instr.: Mikael Marcimain The Rain / Miso Film, Hovedforfatter: Jannik Tai Mosholt, Producer: Christian Potalivo, Konceptuerende instr.: Kenneth Kainz Årets mandlige birolle - tv-serie Anton Hjejle / Liberty Elliott Crosset Hove / Broen IIII Jesper Groth / Klaphat Lars Ranthe / Kriger Simon Sears / Herrens veje II Årets kvindelige birolle - tv-serie Asta Kamma August / Sygeplejeskolen Camilla Lau / Herrens veje II Fanny Louise Bernth / Herrens veje II Josephine Park / Doggystyle Sofie Gråbøl / Liberty

Nomineringer indenfor film-kategorien Årets børne- og ungdomsfilm Brakland / Snowglobe, Producere: Eva Jakobsen, Mikkel Jersin & Katrin Pors, Instr.: Martin Skovbjerg Landet af glas / Pilot Film ApS, Producere: Egil Dennerline, Marie Rønn & Jeppe Vig Find, Instr.: Marie Rønn & Jeppe Vig Find Ternet Ninja / A Film Production, Sudoku & Pop Up Production, Producere: Trine Heidegaard & Anders Mastrup, Instr.: Anders Matthesen & Thorbjørn Christoffersen Vildheks / Good Company Films, Producere: Stinna Lassen & Anni Faurbye Fernandez, Instr.: Kaspar Munk Vitello / Ja Film A/S, Producer: Anders Berthelsen, Instr.: Dorte Bengtson Årets engelsksprogede film A Star is Born / Instr.: Bradley Cooper, Distr.: SF Studios Call Me By Your Name / Instr.: Luca Guadagnino, Distr.: United International Pictures The Florida Project / Instr.: Sean Baker, Distr.: Scanbox Entertainment The Shape of Water / Instr.: Guillermo del Toro, Distr.: Nordisk Film Distribution A/S Three Billboards Outside Ebbing Missouri / Instr.: Martin McDonagh, Distr.: Nordisk Film Distribution A/S Årets ikke-engelsksprogede film Burning / Instr.: Lee Chang-dong, Distr.: Camera Film Cold War / Instr.: Pawel Pawlikowski, Distr.: Scanbox Entertainment Grænse / Instr.: Ali Abbasi, Distr.: Camera Film Roma / Instr.: Alfonso Cuarón, Distr.: Scanbox Entertainment Shoplifters / Instr.: Hirokazu Koreeda, Distr.: Filmbazar Årets mandlige birolle Adam Brix / Ditte & Louise Anders W. Berthelsen / Ditte & Louise Benjamin Kitter / Lykke-Per Fares Fares / Journal 64 Jacob Lohmann / Den tid på året Årets kvindelige birolle Fanny Leander Bornedal / Journal 64 Jessica Dinnage / Den skyldige Julie Christiansen / Lykke-Per Karen-Lise Mynster / Den tid på året Sofie Gråbøl / Den tid på året Årets originale manuskript Ditte Hansen & Louise Mieritz / Ditte & Louise Gustav Möller & Emil Nygaard Albertsen / Den skyldige Jakob Weis / Den tid på året Johanne Algren & Isabella Eklöf / Holiday Lars von Trier / The House That Jack Built Årets adapterede manuskript Anders Matthesen / Ternet Ninja Bille August & Anders August / Lykke-Per Bo Hr. Hansen, Nikolaj Arcel & Mikkel Nørgaard / Journal 64 Bo Hr. Hansen, Poul Berg & Kaspar Munk / Vildheks Kim Fupz Aakeson & Dorte Bengtson / Vitello Årets scenograf Jette Lehmann / Lykke-Per Josephine Farsø / Holiday Sabine Hviid / Vildheks Simone Grau Roney / The House That Jack Built Søren Gam / Ditte & Louise Årets fotograf Dirk Brüel / Lykke-Per Jacob Møller / Journal 64 Jasper J. Spanning / Den skyldige Manuel Alberto Claro / The House That Jack Built Nadim Carlsen / Holiday Årets kostumier Charlotte Moe / Så længe jeg lever Manon Rasmussen / Lykke-Per Manon Rasmussen / The House That Jack Built Pernille Holm & Emilie Bøge Dresler / Journal 64 Stine Gudmundsen-Holmgreen / Den tid på året Årets sminkør Bjørg Serup / Så længe jeg lever Cecilie Do / Christian IV - Den sidste rejse Dennis Knudsen / The House That Jack Built Dennis Knudsen & Tina Helmark / Lykke-Per Sofie de Mylius / Ditte & Louise Årets klipper Anne Østerud & Janus Billeskov Jansen / Lykke-Per Carla Luffe / Den skyldige Molly Malene Stensgaard & Jacob Schulsinger / The House That Jack Built My Thordal & Janus Billeskov Jansen / Journal 64 Olivia Neergaard-Holm / Holiday Årets sounddesigner Kristian Selin Eidnes Andersen / The House That Jack Built Morten Green & Eddie Simonsen / Journal 64 Niels Arild & Kim Dalum / Lykke-Per Oskar Skriver / Den skyldige Oskar Skriver & Bo Asdal / Ternet Ninja Årets score Av Av Av / Brakland Flemming Nordkrog / Vildheks Jomi Massage / Ditte & Louise Kristian Selin Eidnes Andersen & Nicklas Schmidt / Julemandens datter Lorenz Dangel / Lykke-Per Mikkel Maltha & Anthony Lledo / Journal 64 Årets originale sang 'Skubber det sne' - Anders Matthesen, Komp.: Anders Matthesen & #KewanLiggerBeatetNormal / Ternet Ninja 'Sut min klit' - Nikoline, Komp.: Nikoline / Ditte & Louise 'Under solen' - Wafande, Søren Schou & Andreas Keilgaard, Komp.: Wafande, Søren Schou & Andreas Keilgaard / Iqbal & Den Indiske Juvel 'Vild' - Lydmor, Komp.: Jenny Rosander, Lasse Lyngbo, Mads Møller & Thor Nørgaard / Vildheks 'Vitello' - Peter Sommer, Jøden & DJ Static, Komp.: Peter Sommer, Jøden & DJ Static / Vitello Årets visuelle effekter Jonas Ussing & Martin Madsen / Iqbal & Den Indiske Juvel Martin Madsen & Thomas Øhlenschlæger / Lykke-Per Peter Hjorth / The House That Jack Built Simon Sandin, Christian Sjöstedt & Christina Jæger / Vildheks Toke Rude Trangbæk, Daniel French & Sammy Larsen / I Krig & Kærlighed Årets kortfilm: Fiktion / Animation Dolphin / M&M Productions, Producere: Kim Magnusson & Tivi Magnusson, Instr.: Lauritz Munch-Petersen Fugle / Nepenthe Film, Producer: Julie Hjorth, Instr.: Trine Nadia Maja / Hyæne Film, Producer: Daniel Mühlendorph, Instr.: Marijana Jankovic November / Super8, Producer: Iben Søtang Jacobsen, Instr.: Kasper Møller Jensen Næste stop / Meta Film, Producere: Johannes R. Nørregaard & Trin Hjortkjær Thomsen, Instr.: Daniel Kragh-Jacobsen