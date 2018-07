Lykkehjulet vender tilbage til TV2

DANMARK: Til efteråret vender quizprogrammet "Lykkehjulet" tilbage til TV2.

Det oplyser tv2.dk.

Anledningen er, at TV2 har 30 års jubilæum, og det "nye" program bliver efter samme opskrift som den, der fik danskerne til at gætte med foran tv-skærmene.

Selv lyden af lykkehjulet bliver den samme. Ganske vist eksisterer det originale hjul ikke længere. Men TV2 har erkendt, at lyden og udseendet af hjulet er så væsentlig for programmet, at tv-stationen har kontaktet den mand, der i sin tid byggede hjulet, og fået ham til at lave et nyt.

Værterne bliver også nye, så der bliver altså ikke et gensyn med legendariske Bengt Burg eller Michael Meyerheim. I stedet bestyres hjulet af Mikkel Kryger, der er vært på Go’ Morgen Danmark, og han får hjælp af skuespillerinden Stephania Potalivo.

Det fremgår ikke, hvor mange udsendelser der planer om med den nye udgave af Lykkehjulet.