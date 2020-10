Lykkelig Lyngø efter sjette sejr på stribe: Vi skal bare ride på bølgen

FODBOLD:Det var en historisk aften i Pandrup, da Jammerbugt FC vandt lokalopgøret over Thisted - det var nemlig første gang, at holdet kunne spille en aftenligakamp takket være klubbens nye lysanlæg. Og

Og de skarpe lamper gav også skarpe spillere, da kampen ikke var præget af chancer, men Jammerbugt udnyttede deres, så det blev til en sejr på 2-0.

- Vi scorer på de ting, vi er gode til. En standard og en halv omstilling, og så viser vi resten af vejen, at vi også kan stå en god forsvarskamp, siger Nikolaj Lyngø, der vel havde panden på omkring 50 indlæg i løbet af kampen - inklusive scoringen til 1-0.

- Heldigvis havde jeg siddet ned hele dagen, så jeg fik ikke ondt i hovedet, siger han med et stort grin.

- Vi arbejder lidt mere med standarder end tidligere, men ellers har jeg også kunnet se, at hvis jeg kommer med mere fart, så giver det bedre chancer. Og fire mål i ni kampe viser, at det er helt korrekt, siger forsvarsspilleren.

Dermed har Jammerbugt maksimumpoint efter seks kampe og har endnu ikke tabt i 2020.

- Det er syv kampe i sidste sæson og en pokalkamp og seks kamp nu. Så det er ret vildt, men vi skal bare ride videre på bølgen, siger han.

I den modsatte lejr havde Thisted bolden meget uden for alvor at blive farlige.

- Jeg har stor ros til drengene, for jeg synes jo ikke, vi giver meget væk, selvom vi heller ikke selv skaber meget. Der er skarpheden til forskel, og der viser de bare, at de er et gennemrutineret mandskab, siger træner Bo Thomsen.

- Men det er positivt, at vi kan have bolden så meget, og vi viser igen, at vi udvikler os på alle parametre. VI er helt med, og spiller vi 10 kampe mod Jammerbugt, så vinder vi tre, taber tre og spiller fire uafgjort. Sådan ser jeg det, selvom de er skarpe i øjeblikket, siger han.

Thisted har ni point på tredjepladsen i rækken, mens Jammerbut naturligt nok topper rækken.