Tidligere AaB-forsvarer lykkelig over brud med Esbjerg: Hele truppen er utilfreds

FODBOLD:Forsvarsspilleren Kasper Pedersen siger i et interview med Ekstra Bladet, at han er decideret lykkelig over, at han mandag fik ophævet kontrakten med 1.-divisionsklubben Esbjerg fB.

I modsætningen til klubbens melding om skilsmissen afviser Pedersen dog, at bruddet skyldes en stor konkurrencesituation på forsvarspladserne.

Det var Kasper Pedersen selv, der bad om at blive løst fra sin kontrakt, fordi han er utilfreds med cheftræner Peter Hyballas ledelsesstil i klubben.

Det siger Kasper Pedersen i et stort interview med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet, B.T., Jydske Vestkysten og Ugeavisen Esbjerg har i flere uger med anonyme kilder i klubben beskrevet, hvordan Peter Hyballas adfærd har skabt utilfredshed i Esbjergs trup.

Den tyske træner har angiveligt slået en spiller, uddelt en sherifstjerne og flittigt brugt upassende sprog. Træneren er blevet rasende på sine spillere over, at han har kunnet læse om de hændelser i pressen.

- Hvor skal jeg begynde? Der har været så mange ting, som har været grænseoverskridende og direkte vanvittige. Det er nemmere at fortælle, hvad der har været fint siden Peter Hyballas ansættelse.

- Jeg kan bekræfte, at det stort set er en samlet spillertrup, der er dybt utilfreds med Peter Hyballa og hans metoder, siger Kasper Pedersen til Ekstra Bladet.

- Når man er i sådan et miljø, så er det svært at genkende sig selv både som spiller og person, så jeg er lykkelig for, at jeg er ude af kontrakten.

Han fortæller også, at han har svært ved at se, at situationen bare løser sig selv. Han udtaler sig, fordi han er den eneste "der er fri til at tale om, hvad der reelt er sket".

Esbjerg har over for Ekstra Bladet afvist at kommentere Kasper Pedersens udlægning af skilsmissen og kritikken af klubbens cheftræner.

Peter Hyballas indtog i Esbjerg har også haft sportslige konsekvenser for fire spillere.

Rutinerede Jakob Ankersen, Kevin Conboy og Yuri Yakovenko samt talentfulde Zean Dalügge er alle blevet degraderet til klubbens U19-hold af den nye træner.

Tirsdag aften skal Esbjerg færdigspille kampen i første spillerunde mod Vendsyssel FF.

Opgøret blev i søndags afblæst i pausen på grund af tordenvejr i Esbjerg. Ved pausen fører vendelboerne udekampen med 1-0.

/ritzau/