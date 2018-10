Lykkelig Vendsyssel-keeper: Det er en stor forløsning

FODBOLD: Vendsyssel FF formåede søndag aften i Aalborg at holde nullet for første gang i sæsonen, da holdet ikke bare formåede at undgå scoring imod, men også selv fik puttet enkelt pind ind i den anden ende og vandt med 1-0 over lokalrivalerne fra AaB.

Dermed rykker holdet tættere på de sjove placeringer i Superligaen, og holdet er nu bare tre point fra en plads i den forjættede topseks.

- Ja, det er både en glæde og en forløsning. Jeg har selvfølgelig set frem til at holde nullet. 14. gang er lykkens gang, lyder det fra keeper Nicolai Flø med et stort smil.

- Det er jo noget, jeg som målmand har hørt en hel del for, så det var virkelig fedt, at det endelig kunne lykkes.

Vendsyssel formåede i det store hele at holde AaB fra chancer i kampen.

- Men jeg synes på mange måder, at vi havde læst dem godt. Jeg må redde et par langskud i første halvleg, og efter pausen har jeg en enkelt fodparade, men jeg synes, at vi er gode til at holde dem fra de helt store chancer. Frisparket fra Lucas Andersen når jeg at tænke, at den godt nok brækker meget. Så det var en god redning at få nået, siger han.