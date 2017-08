Lyn satte villa i brand

SKAGEN: En familie på Koralbanke i Skagen fik sig noget af en forskrækkelse, da et lyn lørdag eftermiddag slog ned i deres villa.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, var familien hjemme, da de pludselig hørte et ordentligt brag, og da familiefaderen gik ud for at tjekke, stod der røg og flammer op fra taget.

- De gik selv udenfor og alarmerede brandvæsenet. Det tog ikke ret lang tid for beredskabet at få styr på, men en del af villaen har både fået brand- og vandskader efter slukningen, fortæller vagtchefen.

Ifølge Jesper Sørensen er villaen fortsat delvist beboelig, men familien har alligevel valgt at søge husly hos slægtninge i nærheden indtil videre.