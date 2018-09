Lyn slog ned i helt nyt stuehus

JAMMERBUGT: Nordjylland blev ikke kun ramt af regn fredag men også torden, og fredag eftermiddag gik det hårdt ud over en landejendom på Plesnervej mellem Tranum og Aabybro i Jammerbugt Kommune.

Her slog lynet ned i et nyopført stuehus, fortæller indsatsleder Ole Leonhard, Nordjyllands Beredskab i Jammerbugt. Meldingen kom klokken 14.44:

- Lynet var gået i alle el-installationer og el-skabet. Der var røg i huset, da en af beboerne kom ind i huset. Der var ikke synlig ild, men der havde været ild ved el-skabet, fortæller Ole Leonhard.

Lynet havde også slået hul i tag og skotrender. Huset blev undersøgt med termisk kamera for at sikre, at der ikke var ild nogen steder.

Skadesservice blev tilkaldt for at afdække hullet i taget. En elektriker ankom også til stedet fredag eftermiddag, men det var tvivlsomt, og det kunne lade sig gøre at genetablere strømmen.

Til gengæld kom ingen personer noget til.