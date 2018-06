Lyn slog ned med kæmpe brag: Kleinsmedie brød i brand

SKAGEN: Et lynnedslag fik søndag eftermiddag alvorlige konsekvenser for en ejendom på Sardinvej i Skagen.

Lynet ramte en bygning, som både huser en kleinsmedie og en mindre lejlighed, fortæller indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

Alarmen lød klokken 14.30, hvorefter brandfolkene hastede til Skagen.

- En nabo til ejendommen havde hørt et kæmpe brag, og kunne konstatere, at der var ild i bygningen. Det væltede ud med røg, fortæller indsatslederen.

Da slukningskøretøjerne nåede frem, var der åben ild mellem loft og tag.

- Lynet er tilsyneladende slået ned gennem taget og har ramt træbeklædning og isolering, som er brudt i brand, siger Ib Nielsen.

Indsatslederen fortæller, at branden hurtigt kom under kontrol, men at der er sket en del vandskade på bygningen.

- Ikke mindst på grund af den kraftige regn, som fulgte med tordenvejret. Vi har haft haglbyger med hagl på størrelse med ærter, siger indsatslederen.