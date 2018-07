Lynhurtig knallert overhalede politi: Det endte galt

HJØRRING: En 19-årig knallertkører kan se frem til en klækkelig bøde, efter han søndag aften med høj fart drønede lige forbi en politibil på Tørholmsvej i Hjørring.

Ifølge døgnrapporten fra Nordjyllands Politi kom den unge mand kørende i fuld fart på en tunet knallert - op mod 100 km/t.

Det var langt hurtigere end en knallert må køre, og dobbelt så hurtigt som hastighedsgrænsen i byen.

Politiet tændte blinklyset og kørte efter lyn-knalleristen, som ikke havde tænkt sig at stoppe.

I et sving mistede den unge mand kontrollen med den hurtige knallert, som drønede ind i noget bevoksning.

Trods farten kom den unge mand ikke noget til, men han sigtet nu for at have kørt alt for stærkt på en ulovligt tunet knallert, skriver politiet i sin døgnrapport.