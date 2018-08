Lynnedslag i Norden koster to brødre og en kvinde livet

Lynnedslag i Norden har kostet to finske mænd og en svensk kvinde livet. En kvinde meldes alvorligt kvæstet.

Det rapporterer medier i de to lande.

En 51-årig svensk kvinde omkom lørdag, efter et lyn slog ned i Kvicksund i det mellemste Sverige.

Hendes 40-årige veninde blev alvorligt kvæstet, da hun blev ramt af lynet, og hun blev i hast ført til hospitalet i Eskilstuna.

- Vi har fået oplyst, at kvinderne var ude at spadsere lørdag morgen, og da et voldsomt uvejr med torden satte ind, kom de ikke hjem. Det gjorde deres familier urolige, og de gik ud og ledte efter dem, fortæller den vagthavende ved politiet.

Kort efter 15.30 lørdag fandt de kvinderne livløse ude i terrænet. Den ene var død, mens den anden var bevidstløs, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

I Finland formodes to finske brødre at være døde efter et lynnedslag i Juga i Karelen fredag, rapporterer den finske statsradiofoni YLE.

De ville fejre deres ferie og havde tændt op i en sauna. Mens de var i gang med det, kunne deres søster høre et højt brag.

Ude foran saunaen fandt hun sine to brødre livløse. En ambulance blev tilkaldt, og her kunne man konstatere, at de begge var døde.

Ifølge politiet ramte lynet et træ, som de to brødre befandt sig under.

Finland og Sverige har denne sommer som det øvrige Norden været ramt af meget varmt vejr.

