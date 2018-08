Lynskifte hos Hobro: Molberg til Premier League

FODBOLD: Hobro er godt i gang med at "lave en Drexler", idet klubben har lejet forsvarsspilleren Alexander Molberg ud til den engelske Premier League-klub Wolverhampton Wanderers FC.

Den 1. juni lavede Hobro IK en toårig aftale med talentfulde Alexander Molberg, der kom til klubben efter kontraktudløb med OB. Men inden 19-årige Alexander Molberg overhovedet har haft en officiel kamp i Hobros trøje, så spiller han altså for Wolverhampton Wanderers FC frem til nytår, og den engelske klub har en købsoption, der gør det muligt at købe Hobro-spilleren fri efter udlånsperioden.

- Vi hentede Alexander til Hobro IK, da vi kunne se et stort potentiale i ham, og det potentiale er der nu andre, der har set. Alexander har fået muligheden for et lejeophold hos en stor klub i England, og den mulighed vil vi ikke stille os i vejen for. Det er en god udviklingsmulighed for Alexander, der bliver en del af et rigtig godt setup i Wolverhampton Wanderers FC, lyder det fra Hobros sportschef Jens Hammer Sørensen.