Lys-brønd i Langvad

LANGVAD: 700 brugte betonfliser i 50x50 cm og på hvert 30 kilo, knækket over i to, alt i alt 21 ton, er medgået til den ny land art-skulptur "Brønden", som i disse dage er ved at være færdig ved p-pladsen foran Kirsten Kjærs Museum i Langvad, i øvrigt som nabo til den vikingecirkel, som blev anlagt i dette område i starten af 2000’erne:

- Genbrug passer bare så godt ind i museets koncept, og jeg synes, det er dejligt, at vi får en permanent storskulptur her ved siden af vikingecirklen, siger udstillingsleder Pia Skogberg, Øsløs.

Hun var "murerarbejdsmand" på den allersidste arbejdsdag, men ellers har kunstner Jens Chr. Jensen, Ikast, haft stor hjælp af den serbiske kunstner Srdjan Stijepovic, som i længere tid har boet på museet, men som netop nu er på ferie i Montenegro. Han har knækket næsten alle fliserne i to dele - kun de allersidste har Jens Chr. Jensen selv måttet flække.

Ideen om brøndskulptur er ikke ny for Jens Chr. Jensen. Dels har han tidligere skabt en i genbrugstræ til TEKO-center Danmark (nu: VIA Design) i Herning. Dels blev ideen til brøndskulpturen af genbrugsfliser udviklet på en workshop i Rebild 2014, men lod sig ikke realisere. Da Dronninglund Kunstcenter senere fik de 700 fliser i overskud, var ideen først at etablere brøndskulpturen dér. Men det blev ej heller, fortæller Jens Chr. Jensen, men så købte Kirsten Kjærs Museum de brugte fliser og fik dem transporteret til Langvad på paller.

"En brønd er forbundet med både mystik, dramatik og ikke mindst liv - og liv har været omdrejningspunktet, når vi mennesker mødtes ved en brønd (uden vand intet liv)," hedder det i projektbeskrivelsen fra 2014.

- Den færdige skulptur får en højde af ca. 280 cm, og så skal der etableres lys indeni, fortæller Jens Chr. Jensen:

- Det skal, når det er mørkt, selv tænde hvert 10. minut og lyse i et minut op mod himlen og ud gennem de sprækker, jeg har lavet.

Brøndskulpturens diameter er 4,5 meter.

Indvielsen finder sted ved en event i sidste halvdel af september.