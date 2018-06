Lys i mørket

BRØNDERSLEV: Det vil nu blive meget lettere for de, der skal løbe i nat i Hedelund Rhododendronpark, at komme frem. De behøver ikke pandelamper eller anden form for belysning.

Lamperne i parken er blevet forsynet med nye led-pærer, der giver et langt bedre lys. Og så har lamperne fået en kraftig rengøring.

Der er ligeledes sket belysning på træer ud mod Nørregade.

Stafet for Livet indledes lørdag klokken 12 og der løbes eller gås i 24 timer.