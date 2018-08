Lystbåd brød i brand med 1200 liter diesel ombord

THISTED: En lystbåd brød i brand torsdag morgen ved lystbådehavnen i Thisted.

Båden var trukket i land på Sydhavnsvej, og da brandfolkene ankom, var to mænd allerede i gang med at slukke ilden med en vandslange. Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Mogens Hansen.

Klokken lidt over 10 kunne indsatslederen meddele, at branden var slukket og under kontrol, men det kunne hurtigt have endt i en noget mere dramatisk brand.

Ombord på båden var nemlig 1200 liter diesel.

- Hvis der var gået ild i dieselen, havde vi fået en voldsom brand, men tankene blev kølet ned, så der skete ikke noget, Mogens Hansen.

Branden startede i bådens køkken og bredte sig bag træpanelerne. Det betød en del arbejde for brandfolkene, der måtte pille en stor del af træpanelerne af, for at slukke ilden.

- Slukningsarbejdet voldte os lidt problemer, da der ikke var meget plads at arbejde på inde i båden, siger Mogens Hansen.

Han vurderer, at branden er startet under noget arbejde, der var ved at blive udført ombord på båden.