Lytterne overhaler radioerne: Vil have julesange fra tidligt i november

Lad mig gætte: På din top ti over bedste julepopnumre er Whams “Last Christmas” . Det er der i hvert fald en høj sandsynlighed for, når man ser, hvad vi lytter til på Spotify og hvilke numre radiokanalerne spiller den kommende måned. Faktisk er vi danskere så glade for julehit‘ene, at vi slet ikke kan vente på, at det bliver jul.

– Danskere elsker julemusik. Vores musiksmag ændrer sig drastisk, når vi nærmer os december. Så fortrænger Mariah Careys “All I Want for Christmas Is You” selv nye hits, siger Jan Jensen, der er musikchef på ANR og Radio Nordjyske. Lige netop nu er det den tiende mest aflyttede sang i Danmark.

Jan Jensen kender de nordjyske musikvaner indgående. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

20. november var mere end hver tiende afspillede nummer på Spotify i Danmark da også et et julenummer - men trenden kunne ses meget tidligere i denne måned.

Spotify vurderer, at når mere end to procent af alle afspillede sange er julenumre, så er julestemningen sat ind. I 2017 skete det 3. november. Det satte os på en fjerdeplads over de lande i verden der tidligst begynder at lytte til bjældeklang og klokker i popsange

Julesange på Spotify 20. nov 2018 Nr. 10 All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey Nr. 12 Last Christmas, Wham! Nr. 20 Santa Tell Me, Ariana Grande Nr. 26 Tinka, Burhan G. Frida Brygmann Nr. 28 Lille Store Verden, Rasmus Seebach Nr. 29 Mistletoe, Justin Bieber Nr. 34 Merry Christmas Everyone, Shakin' Stevens Nr. 39 I En Stjerneregn af Sne, Mads Langer Nr. 44 Driving Home For Christmas, Chris Rea Nr. 45 Jesus & Josefine, Julie, Martin Brygmann Nr. 49 My Only Wish (This Year), Britney Spears Vis mere mindre expand_more expand_less

Musikchef Jan Jensen kender til rumlen. Hvert år hiver han den foregående playliste frem til tilføjer et begrænset antal nye sange.

– Det tager tid at lære en ny sang at kende, og når det gælder julesange har den kun tre-fire uger til at blive husket. Det er svært at konkurrere med klassikere som “Last Christmas“. Selv ”I‘m Dreaming Of A White Christmas“ fra 1942 spiller vi stadig på Radio Nordjyske. Det er også det ældste nummer, vi har på vores playliste, forklarer Jan Jensen.

Jan H. Jensen kan genbruge playlisterne fra tidligere jul med få variationer. Foto: Nicolas Cho Meier

Internationalt kendte sangere kan også have brug for lidt hjælp til at blive hørt i julevrimlen, så de genudgiver af og til gamle juleklassikere.

Der er dog en type nye julesange, der får et godt forspring i forhold til, når andre komponerer nye numre.

– Kendingsmelodierne fra årets julekalender, kommer altid på playlisten. Dem hører man så mange gange på tv også, at de hurtigere bliver genkendelige, forklarer han.

Julekalendersange blev klassikere Jesus og Josefine I en stjerneregn af sne Tidsrejsen Stjernestøv Drømte mig en lille drøm On the road to jul Tinka Pagten Ludvig og Julemanden Lille store verden Cool jul Jul på Vesterbro Vis mere mindre expand_more expand_less

I år leverer Mads Langer nummeret, der hører til årets julekalender “Theo og Den Magiske Talisman” med sangen “Tag mig med“, men han har også tidligere lavet et nummer til ”Tvillingerne og Julemanden“- ligesom Martin Brygmann står bag flere nyklassikere fra julekalenderne.

At skrive en juleklassiker kan også være en rigtig god forretning, for når først vi synes, at et nummer hører sig til julen, giver vi ikke lige sådan slip på den igen. Det giver en fast indtægt for visse musikere hvert år.

Selvom mange synes, at butikkerne begynder julen alt for tidligt, så er lytterne foran på julestemning i forhold til radio kanalerne. Hvor vi lytter til julesange allerede på Spotify, så begynder Radio Nordjyske først 26. november kl 09 - men så går kanalen også amok.

– Hver anden sang bliver en julesang, lover Jan Jensen.