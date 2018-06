Må-må ikke: Her er der afbrændingsforbud

DANMARK: Det tørre vejr over en snart fem uger lang periode har betydet, at beredskabet i en lang række kommuner har indført afbrændingsforbud. Grundet tørke i Danmark. Foreløbig har 43 kommuner indført forbuddet mod åben ild - ingen af dem er i Nordjylland.’

Men for at skabe et overblik over, hvilke kommuner, der har indført afbrændingsforbud og hvilke der fortsat tillader afbrænding har Danske Beredskaber lavet en hjemmeside, hvor listen med kommuner med afbrændingsforbud løbende bliver opdateret. Det sker på her på denne hjemmeside

- Vi har skabt en side, hvor vi løbende vil forsøge at opdatere listen med gældende afbrændingsforbud. Det er ene og alene det kommunale beredskab, som er med i Danske Beredskaber, der foretager vurdering af forholdene og har kompetencen til at udstede eller ophæve afbrændingsforbud, ud fra konkret viden om de lokale og relevante forhold, lyder det i en pressemeddelelse fra Danske Beredskaber.

Pr. 9. juni klokken 10.25 har følgende 43 kommuner - og en del af Tønder Kommune samt Amager Fælled og Kongelunden - indført afbrændingsforbud:

Albertslund (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, udelukkende brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Allerød (Nordsjællands Brandvæsen, gældende fra 7. juni)

Assens (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Billund (TrekantBrand, gældende fra 25. maj)

Bornholm (Bornholms Brandvæsen, gældende fra 4. juni)

Brøndby (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, udelukkende brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Dragør (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, afbrændingsforbud i Amager Fælled og Kongelunden, mens der i det resterende område udelukkende er forbud mod brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Egedal (Frederiksborg Brand & Redning, gældende fra 5. juni)

Esbjerg (Sydvestjysk Brandvæsen, gældende fra 7. juni)

Faaborg-Midtfyn (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Fanø (Sydvestjysk Brandvæsen, gældende fra 7. juni)

Favrskov (Beredskab & Sikkerhed, gældende fra 2. juni)

Fredensborg (Nordsjællands Brandvæsen, gældende fra 7. juni)

Fredericia (TrekantBrand, gældende fra 25. maj)

Frederiksberg (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, udelukkende brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Frederikssund (Frederiksborg Brand & Redning, gældende fra 5. juni)

Furesø (Frederiksborg Brand & Redning), gældende fra 5. juni)

Glostrup (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, udelukkende brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Gribskov (Frederiksborg Brand & Redning, gældende fra 5. juni)

Halsnæs (Frederiksborg Brand & Redning, gældende fra 5. juni)

Helsingør (Helsingør Kommunes Beredskab, gældende fra 7. juni)

Herning (Brand & Redning MidtVest gældende fra 5. juni)

Hillerød (Frederiksborg Brand & Redning, gældende fra 5. juni)

Holstebro (Nordvestjyllands Brandvæsen, gældende fra 5. juni)

Hvidovre (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, udelukkende brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Hørsholm (Nordsjællands Brandvæsen, gældende fra 7. juni)

Ikast-Brande (Brand & Redning MidtVest, gældende fra 5. juni)

Kerteminde (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Kolding (TrekantBrand, gældende fra 25. maj)

København (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, afbrændingsforbud i Amager Fælled og Kongelunden, mens der i det resterende område udelukkende er forbud mod brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Langeland (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Lemvig (Nordvestjyllands Brandvæsen, gældende fra 5. juni)

Middelfart (TrekantBrand, gældende fra 25. maj)

Norddjurs (Beredskab & Sikkerhed, gældende fra 2. juni)

Nordfyn (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Nyborg (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Odense (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Randers (Beredskab & Sikkerhed, gældende fra 2. juni)

Ringkøbing-Skjern (Brand & Redning MidtVest gældende fra 5. juni)

Rudersdal (Nordsjællands Brandvæsen, gældende fra 7. juni)

Rødovre (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, udelukkende brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Rømø (Brand & Redning Sønderjylland, gældende fra 8. juni)

Silkeborg (Midtjysk Brand & Redning, gældende fra 5. juni)

Skive (Nordvestjyllands Brandvæsen, gældende fra 5. juni)

Struer (Nordvestjyllands Brandvæsen, gældende fra 5. juni)

Svendborg (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)

Syddjurs (Beredskab & Sikkerhed, gældende fra 2. juni)

Tårnby (Hovedstadens Beredskab, gældende fra 8. juni, afbrændingsforbud i Amager Fælled og Kongelunden, mens der i det resterende område udelukkende er forbud mod brug af gasdrevne ukrudtsbrændere)

Varde (Sydvestjysk Brandvæsen, gældende fra 7. juni)

Vejen (TrekantBrand, gældende fra 25. maj)

Vejle (TrekantBrand, gældende fra 25. maj)

Viborg (Midtjysk Brand & Redning, gældende fra 5. juni)

Ærø (Beredskab Fyn, gældende fra 6. juni)