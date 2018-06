Mål i 90. minut gav Uruguay åbningssejr

FODBOLD: Uruguay fik fredag eftermiddag en gunstig begyndelse på VM i Rusland med en sejr på 1-0 over Egypten i gruppe A.

Men det holdt aldeles hårdt, inden forløsningen indtraf. Holdets angribere havde misbrugt en lang række chancer, da forsvarsspilleren José Gimenez steg til vejrs og headede sejrsmålet ind i det 90. minut.

Sejren var helt fortjent, da Uruguay dominerede stort set fra start til slut mod Egypten, der savnede sin stjernespiller Mohamed Salah.

Bulletinerne op til kampen meldte om, at Salah, der blev skadet i Champions League-finalen, ville blive klar, men Liverpool-stjernen blev siddende på bænken i hele opgøret.

Første halvleg var ikke nogen stor oplevelse for fodboldfeinschmeckere. Uruguay forsøgte at leve op til favoritrollen, men havde svært ved at komme til de helt store chancer.

Barcelona-stjernen Luis Suarez tegnede sig for halvlegens store mulighed, Ved et hjørnespark efter 14 minutter dumpede bolden ned for fødderne af Suarez, men hans mistimede afslutning gik i sidenettet.

Egypten havde ikke meget at byde på og led tydeligvis under, at Mohamed Salah befandt sig på bænken.

Når Uruguay gjorde sig gældende offensivt, var det næsten hver gang Suarez, der var på spil. Få sekunder efter pausen blev han spillet fri i feltet af Edinson Cavani, men målmanden Mohamed El Shenawi afværgede afslutningen.

20 minutter før tid kom han igen på skudhold i feltet, men chancen løb ud i sandet.

Uruguay sad tungt på kampen i den sidste del, mens egypterne koncentrerede sig om at forsvare.

Det udartede sig til lidt til en overlevelseskamp, men keeper El Shenawi var en god mand, som da han reddede en nærgående flugter fra Cavani ud til hjørnespark med 10 minutter tilbage.

Kort efter smækkede Cavani et frispark direkte på stolpen, men der skulle altså en forsvarer til for at afgøre kampen.

Efter et hjørnespark efter 89 minutter headede Gimenez bolden i det lange hjørne til 1-0.

Dermed har Uruguay tre point i gruppe A ligesom Rusland, der torsdag slog Saudi-Arabien med 5-0./ritzau/