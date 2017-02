Måling: Sådan fordeler stemmerne sig

Sådan fordeler stemmerne sig i Voxmeters seneste måling, som er foretaget 6. til 11. februar 2017 (tal i parentes henviser til valgresultatet fra 18. juni 2015):

- Socialdemokratiet: 27 procent / 48 mandater* (26,3 procent).

- De Radikale: 5,2 / 9 mandater* (4,6 procent).

- De Konservative: 3,8 procent / 7 mandater* (3,4 procent).

- Socialistisk Folkeparti: 5,9 procent / 11 mandater* (4,2 procent).

- Liberal Alliance: 6,4 procent / 12 mandater* (7,5 procent).

- Kristendemokraterne: 0,7 procent / 0 mandater* (0,8 procent).

- Dansk Folkeparti: 17,4 procent / 31 mandater* (21,1 procent).

- Venstre: 18,7 procent / 33 mandater* (19,5 procent).

- Enhedslisten: 7,9 procent / 14 mandater* (7,8 procent).

- Alternativet: 5,7 procent / 10 mandater* (4,8 procent).

- Nye Borgerlige: 1,2 procent / 0 mandater* (Ikke på stemmesedlen).

- Øvrige: 0,1 procent / 0 mandater* (0,0 procent).

* = Estimerede mandater.

Målingen baserer sig på telefoninterview med 1025 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

Der er en statistisk usikkerhed på mellem 0,2 og 2,7 procentpoint for de enkelte partier og 3,1 procentpoint for opgørelsen i blokke.

Kilde: Voxmeter for Ritzau.

/ritzau/