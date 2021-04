Måling: Hundredtusindvis af vælgere forlader Venstre

KØBENHAVN:Venstre har mistet hundredtusindvis af vælgere til De Konservative og er blevet mindre end Konservative, der ellers har været det mindste af de to partier i årtier.

211.421 af de vælgere, som satte kryds ved Venstre i juni 2019, vil nu stemme på Konservative. Det svarer til, at fem procent af hele vælgerkorpset er flyttet mellem de to partier.

Det viser en ny analyse af vælgervandringerne, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget på baggrund af data fra Kantar Gallup og Epinion.

- Det er helt sindssygt mange vælgere. Det er den største vælgervandring mellem to partier i 15 år, siger Kasper Møller Hansen til netmediet.

Den nuværende vælgervandring mellem de to partier er større end vælgervandringen mellem Venstre og Dansk Folkeparti ved folketingsvalgene i 2019 og 2015.

Det er også større end mellem Venstre og De Konservative i 2011.

Det er dog langt fra sikkert, at de tidligere venstrevælgere vil stemme konservativt på valgdagen.

Folketinget er kun i midten af valgperioden, og vælgere er blevet mindre loyale end tidligere.

- De er mere løse på tråden og kan sagtens finde på at vende tilbage til for eksempel Venstre, hvis der kommer ro igen, siger Kasper Møller Hansen.

Ifølge Voxmeters seneste måling for Ritzau, står Venstre til 12,1 procent af stemmerne, mens De Konservative står til 15,2.

I februar overhalede De Konservative den tidligere storebror.

Venstre har i de senere år været gennem et opslidende formandsskifte og startede året ud med at sige farvel til to stemmeslugere i form af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg.

Begge er blevet løsgængere. Støjberg står over for den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

For nylig skiftede Britt Bager til De Konservative.

