Målinger i badevandet: Tarm-bakterier kan komme fra mennesker

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommune har i sæson 2018 i alt 20 badevandsstationer, hvor der løbende udtages prøver til kontrol af vandkvaliteten.

Ved 13 af stationerne er der Blå Flag.

Og her i august er vandkvaliteten ved badevandsstationerne generel fin.

Alle stationer på nær Jerup Strand og stranden ved Haldbjerg-Vangen opnår den bedste klassifikation "udmærket". Der er fundet let forhøjede bakterietal i to prøver ved Haldbjerg-Vangen, hvilket måske kan betyde at klassifikationen i sæson 2019 nedjusteres fra "udmærket" til "tilfredsstillende".

En eventuel nedjustering betyder dog ikke, at der ikke fremover kan bades på stranden.

I sæson 2018 frarådes derimod badning ved Jerup Strand.

Vandkvaliteten ved Jerup Strand har de senere år været meget svingende, og bakterieindholdet er til tider meget højt.

Vandkvaliteten har de seneste år fået klassifikationen "tilfredsstillende", men nedklassificeres efter badesæsonen 2017 som "ringe".

Klassifikationen er ændret på grund af høje målinger af tarmbakterierne Intestinale Enterokokker og E. Coli. Det er sandsynligt, at forureningen stammer fra Jerup Å, der har udløb umiddelbart syd for badestranden.

Tarmbakterierne kan stamme fra både mennesker og varmblodede dyr, og der skal nu foretages flere analyser.